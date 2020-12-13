70 ألفاً المسجلون في درب أبوظبي

سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

بلغ عدد المسجلين في نظام «درب أبوظبي» للتعرفة المرورية 70 ألف شخص ممن بادروا بالتسجيل وتفعيل حساباتهم الخاصة.

ودعا مركز النقل المتكامل في أبوظبي مالكي المركبات إلى المبادرة بالتسجيل، مبيناً أنه يتوجب على جميع مالكي المركبات في الدولة التسجيل في نظام التعرفة المرورية.

وعن متطلبات تسجيل حساب في نظام درب للتعرفة المرورية، أوضح المركز أنه يتطلب للتسجيل أن يكون هناك رمز رقم الملف المروري للشخص أو الشركة، الهوية الإماراتية لصاحب الحساب للتحقق من البيانات المسترجعة عند التسجيل، بريد إلكتروني شخصي فعال إذا كنت تقوم بتسجيل حساب شخصي، ويفضل استخدام بريد إلكتروني فعال للمؤسسة عند تسجيل حساب شركات، رقم هاتف مرتبط برقم ملفك المروري.

وفي حال وجود أي استفسار بشأن بوابات التعرفة، أوضح المركز أنه يمكن الاتصال على الرقم (80088888).

ويبدأ تطبيق التعرفة 2 يناير المقبل، وسيتم تفعيلها عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق، ورفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي.