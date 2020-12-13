الامارات | السيطرة على حريق في محول كهرباء بخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في محول كهرباء بخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة خورفكان التابعة للشارقة من السيطرة على حريق وقع في محول كهرباء واخماده ما تسبب في انقطاع بالتيار الكهربائي لعدد من مناطق في المدينة لأكثر من ساعتين.

وذكرت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بأنه ورد بلاغ لغرفة العمليات في الساعة التاسعة من مساء أمس، يفيد بوقوع حادث حريق في محول كهرباء ، وفور تلقي البلاغ تحركت كوادر الدفاع المدني بخورفكان، و تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، إذ ساعدت سرعة الاستجابة من منع امتداد الحريق وتطوره.

وقام بالاشراف على الحادث مدير عام الدفاع المدني بالشارقة العقيد سامي النقبي، ومدير ادارة الدفاع المدني خورفكان العقيد سلطان الشحي، ومدير هيئة كهرباء ومياه وغاز خورفكان أحمد الملا.

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