سيف بن زايد: أشرق سموه شمس نـور وسماحة

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) ثمن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات، وإطلاق صاحب السمو نائب رئيس الدولة الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن مجهودات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مسيرة الدولة التنموية، واقع نعيشه في مختلف المجالات، وأن ما نشهده الآن من تطور في قطاعات السياحة، خصوصاً، خير برهان على رؤاه وأفكاره الثاقبة.

ونشر سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أبياتاً شعرية، تصف منجزات صاحب السمو نائب رئيس الدولة، واصفاً سموه صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بأنه أشرق شمس نور وسماحة، ما جعل الإمارات تتمدد في مساحات من النور، وتصبح قبلة للصناعات والسياحة، وواحة أمن وسلام، واسماً شامخاً ومشهوراً بين الدول، حيث دوّن سموه في مقام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرفقاً صورة لسموه:

«أشرق سموه شمس نـور وسماحه

لين أصبحت داره مساحات من نور

قِبلة صناعات الدول والـسـيـاحـه

أمن وسلام واسم شامخ ومشهور».

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