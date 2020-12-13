نهيان بن مبارك يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الوطن

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

ترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن اجتماع المجلس، والذي عقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي.

ورفع أعضاء المجلس - في بداية الاجتماع - أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه المتواصل لصندوق الوطن وجهود سموه الحثيثة في رفعة شأن الوطن والمواطنين في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة «كوفيد ـ 19».

حضر الاجتماع أعضاء المجلس كل من معالي الدكتور خليل محمد شريف فولاذي، والدكتورة أمينة عبد الواحد الرستماني، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، وطلال شفيق عبدالله الذيابي، وسعيد سلطان بن راشد الظاهري، ومحمد تاج الدين القاضي، بالإضافة إلى أحمد محمود محمد فكري مدير عام الصندوق بالإنابة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يجسد لنا جميعاً من خلال جهوده وإنجازاته الرائدة في تنمية المجتمع ورفعة الإنسان، ومن خلال حرصه واهتماماته بمسيرة التقدم والنماء في الإمارات نموذجاً ملهماً وقدوة حسنة في تعزيز أسمى قيم العطاء الإنساني والتكافل بين البشر في سبيل تحقيق الخير للجميع.

وأشاد معاليه بما حققه الصندوق من عوائد استثمارية عالية جداً، بالإضافة إلى تنفيذ برامج نوعية في مختلف إمارات الدولة خلال عام 2020 شملت رعاية أكثر من 355 طالباً موهوباً وتخريج 1500 طالب من المستويات المختلفة في برامج المبرمج الإماراتي ودعم 83 باحثاً في الدولة لتطوير مشاريع بحثية تطبيقية وتمويل 8 شركات إماراتية ناشئة في قطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى توفير 10 آلاف كمبيوتر محمول لدعم التعلم عن بُعد أثناء جائحة «كورونا».

وأضاف معاليه، أن برامج صندوق الوطن له مردود كبير على أبنائنا وبناتنا وإننا نعتز بكوننا معكم في هذا الصندوق، والذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل اهتمام، ويعبر عن انتمائنا وولائنا للوطن ومساهمتهم في تمكين أبناء وبنات الوطن على مواجهة كل هذه التغيرات المتسارعة في هذا العالم المتغير.