مسؤولو دوائر سياحية: «السياحة الداخلية» إضافة جديدة ونوعية لتنشيط القطاع

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دبي (الاتحاد)

أكد مسؤولو دوائر سياحية في الدولة أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للهوية السياحية الموحدة للدولة خطوة استراتيجية مهمة وإضافة نوعية، تسهم في تنشيط قطاع السياحة واستعادة زخمه بقوة، لا سيما ونحن نخطو خطوات ثابتة نحو الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تأتي هذه الخطوة لتعزز إمكانات الجذب السياحي التبادلي بين الإمارات السبع، ولتضيف مورداً مهماً من موارد الاقتصاد المتنوع لبلادنا. وذلك من خلال إبراز ما تمتلكه الدولة من مقومات سياحية فريدة ومتميزة».

وأكد تنسيق الجهود مع الشركاء وتوظيف طاقات الشباب والمبتكرين والمبدعين سعياً إلى تطوير قطاع السياحة وترسيخ ريادته على الصعيد العالمي.

وأضاف: «تلتزم الدائرة بتعزيز أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في إثراء عروضنا السياحية من خلال المشاركة في ابتكار تجارب وعروض استثنائية».

وبدوره، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «تتمتع الإمارات بمقومات سياحية هائلة، وهو ما يلبي أذواق ومتطلبات المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار، كما أن إطلاق الحملة الوطنية «أجمل شتاء في العالم» يأتي لتسليط الضوء على التجارب المتنوعة، التي يمكن خوضها داخل الدولة لقضاء أجمل الأوقات، لا سيما خلال هذا الموسم الذي يمتاز باعتدال الطقس، وبدء العطلة المدرسية، وكذلك تنظيم العديد من المهرجانات والفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية والرياضية، ضمن إجراءات احترازية تعزز من تجربة الجمهور».

وأوضح: «تسهم استراتيجية الحكومة لتعزيز السياحة الداخلية في دعم قطاع السياحة بشكل كبير، حيث يواصل القطاع تحقيق نتائج إيجابية، وقد قامت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بالتعاون مع شركائها في القطاع بدورٍ مهمٍ جداً في تنشيط السياحة الداخلية خلال الفترة الماضية بدءاً من شهر مايو الفائت، رغم التحديات الاستثنائية والقيود المفروضة على السفر والإغلاقات التي شهدتها العديد من الدول، الأمر الذي أسهم في رفع نسب الإشغال في الفنادق الشاطئية في دبي ما بين 80-90% خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع».

ومن جانبه، قال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «تعد استراتيجية السياحة الداخلية الجديدة والهوية السياحية الموحدة للإمارات إضافة جديدة ونوعية على طريق تنشيط السياحة الداخلية للمواطنين والمقيمين، كما أنها تعمل على إبراز خصوصية التجربة السياحية لكل إمارة بالمنتج السياحي الإماراتي المتنوع، ونتطلع قدماً في إمارة الشارقة التي تدمج بين السياحة البيئية وسياحة المغامرات، وتجمع العلم والثقافة والترفيه، لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ورفد دور قطاع السياحة في منظومة اقتصاد المستقبل في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لدخول حقبة جديدة من النماء والتقدم والنهضة مع الاستعداد للخمسين عاماً القادمة.

ومن جهته، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: إن إطلاق الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات يحمل في طياته شهادة على الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة في الاستفادة من الموارد القيمة في الإمارات العربية، وتشجيع المزيد من التعاون بين الجهات والهيئات السياحة المحلية والاتحادية على مستوى الإمارات السبع، وتعزيز دور السياحة المحلية كداعم حيوي للاقتصاد الوطني، إن إطلاق هوية سياحية موحدة للدولة، يعكس تنوع وثراء عروض السياحة المحلية فيها، من شأنه تعزيز مكانتها كوجهة واحدة متنوعة وغنية على المستويين المحلي والعالمي. بموجب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نواصل تنمية عروض السياحة المحلية في رأس الخيمة، والعمل عن كثب مع الهيئات السياحية الأخرى في جميع أنحاء الإمارات لإطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم» لدعم قطاع السياحة والارتقاء به لآفاق جديدة».