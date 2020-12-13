الامارات | «تنمية المجتمع» و«كهرباء دبي» تعززان تمكين أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» و«كهرباء دبي» تعززان تمكين أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت وزارة تنمية المجتمع، وهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم لدعم دمج وتمكين أصحاب الهمم وبناء قدراتهم، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم بالمجتمع، من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج المشتركة، والتعاون في المشروعات المجتمعية المستدامة.

وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد أهمية مذكرة التفاهم بين وزارة تنمية المجتمع وهيئة كهرباء ومياه دبي، إذ تعكس توجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز التكامل الحكومي والتنموي، بما يحقق الدعم والتمكين لجميع فئات المجتمع، لاسيما أصحاب الهمم، من خلال التعاون وتفعيل الشراكات المجتمعية والاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وأشار سعيد محمد الطاير إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية المجتمع يدعم استراتيجية الهيئة لدمج وتمكين أصحاب الهمم، والتي تضم أربعة محاور تشمل الموظفين، والمتعاملين، والمجتمع، والشركاء، وإنجازاً استراتيجياً جديداً للهيئة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم.

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