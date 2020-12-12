الامارات | "دار البر": 21.2 مليون درهم إيرادات المشاريع الخيرية في الربع الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن "دار البر": 21.2 مليون درهم إيرادات المشاريع الخيرية في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية دار البر أن إيراداتها لصالح المشاريع الخيرية والإنسانية والتنموية في العالم خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 21 مليونا و264 ألفا و652 درهما من تبرعات وصدقات المحسنين وأهل الخير ودعم ومساهمات المؤسسات الخاصة والعامة.

وأكد محمد سهيل المهيري المدير التنفيذي لجمعية دار البر أن الجمعية تعمل وتنفذ مشاريع الخير والإحسان والتنمية في 39 دولة حول العالم تتوزع بين أربع قارات وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية في إطار ترسيخ الدور الإنساني والوجه الخيري والرسالة الحضارية لدولة الإمارات وشعبها الطيب الأصيل.

وشدد على حرص "دار البر" بوصول تبرعات ودعم أهل الخير والإحسان إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين والمنكوبين والضعفاء في الدول التي تغطيها مشاريع الجمعية بالتعاون والتنسيق مع شركاء الجمعية المعتمدين في هذا العدد الكبير من دول العالم تحت مظلة وإشراف ومتابعة سفارات دولة الإمارات وقنصلياتها في تلك الدول وفي ضوء سياسة الدولة ونهجها الراسخ في القطاع الخيري والعمل الإنساني.

من جانبه أوضح يوسف اليتيم رئيس قطاع الزكاة و المشاريع في "دار البر" أن إيرادات الخير شملت عدة حقول للعمل الإنساني والخيري في العالم تتفاوت نصيب كل منها وهي بناء المساجد وخدمة "بيوت الله" وتعميرها وصيانتها بقيمة 9,284,191 درهما ومشاريع توفير المياه من حفر الآبار وإنشائها وتركيب الخزانات وغيرها بقيمة 9,118,573 درهما ومشاريع الوقف الخيري بقيمة 1,749693 درهما ودعم مشاريع "الأسر المنتجة" بقيمة 563,480 درهما والتي تهدف إلى تنمية المستوى المعيشي للأسر المحتاجة والفقيرة ودعم استقرارها و المشاريع الطبية الخيرية بقيمة 548,715 درهما التي تصب في علاج المرضى الفقراء وغير القادرين على سداد رسوم علاجهم ومشاريع.

وأكد أن الجمعية تفرض رقابة محكمة على مساهمات و تبرعات أهل الخير والمحسنين وتعمل على التدقيق والمتابعة المستمرة لتنفيذ تلك المشاريع وفق آليات وخطط محددة لضمان التنفيذ بالمواصفات المعتمدة وفي المدد الزمنية المتفق عليها مع الهيئات الخارجية المعتمدة.

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