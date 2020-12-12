10 أولويات للوصول إلى مستقبل صحة أفضل في الخمسين عاماً القادمة

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استجابة لتوجهات الدولة وأهدافها وتطلعات دبي، فيما يخص الاستعداد للخمسين عاماً، انتهت هيئة الصحة بدبي من إعداد استراتيجية التحولات المطلوبة، ومجمل أولوياتها حتى عام 2071، وما تستهدفه من التطوير لتعزيز مسيرة القطاع الصحي، وتحقيق التنافسية العالمية في هذا القطاع الحيوي والمهم.

جاء ذلك خلال الجلسة التفاعلية الموسعة، التي عقدتها الهيئة، على هامش معرض جيتكس، برئاسة معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وحضور قيادات الصف الأول والثاني والثالث من المديرين التنفيذيين للمؤسسات والقطاعات والمستشفيات التابعة، إلى جانب مديري الإدارات والمتخصصين في الهيئة.

وحددت الهيئة في استراتيجيتها أربعة محاور رئيسة و10 أولويات للتحرك نحو المستقبل، وقد وثقت «صحة دبي محاورها الأربعة، عبر مراحل، الأولى (5سنوات تركز على المكاسب السريعة)، والثانية (15 سنة تحدث تطورات ونقلة نوعية في النظام الصحي في الإمارة)، والثالثة (50 سنة تحدد التوجهات الصحية في المستقبل)

وتركز الهيئة على توفير منظومة صحية مرنة ومتكاملة لتعزز أنماط الحياة الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحماية صحة السكان ورصد الوبائيات ومكافحة الأمراض المعدية وتطوير منظومة الوقاية، إضافة إلى الوصول إلى اقتصاد صحي مستدام يعزز مشاركة القطاع في اقتصاد الإمارة والدولة

وأكد معالي القطامي في بداية الجلسة أهمية التخطيط الجيد وتوزيع الأدوار والمسؤوليات والتكاتف والتكامل، مؤكداً أن جميعها يُعد من العوامل الأساسية لبلوغ الأهداف، فيما لفت إلى الأداء المشرف والمسؤول، الذي كان عليه ولا يزال العاملون في الهيئة من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين في مواجهة جائحة كوفيد-19.