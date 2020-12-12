الإجراءات الوقائية خلال الإجازات والرحلات والتخييم

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في فترة الإجازات وأثناء الرحلات والتخييم، خاصة مع دخول فصل الشتاء، جاء ذلك على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وشملت الإجراءات كيفية التعامل الوقائي في حالات مواجهة الأعراض الصحية وتناول المنتجات الحيوانية النيئة ومخالطة حيوانات المزارع والبرية، إضافة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي.

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