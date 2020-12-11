الامارات | 4 طلبة مواطنين يبتكرون جهازاً لتبريد وتسخين المياه

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلبة مواطنين يبتكرون جهازاً لتبريد وتسخين المياه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر أربعة طلبة مواطنين في جامعة الشارقة، جهازاً لتبريد وتسخين المياه، باستخدام الطاقة الشمسية، ويعد الابتكار صديقاً للبيئة وموفراً للطاقة.

واستطاع الطلبة ميرة الحمادي، وصالح المري، وندى الجوي، ومها الأميري، إنجاز مشروع جهاز تبريد وتسخين المياه خلال شهرين، مستهدفين إدخال بعض التطويرات والتحديثات عليه، بحيث يمكنه إنتاج كمية كبيرة من المياه، سواء المبردة أو الساخنة، حسب النشاط المستخدم فيه.

وقال الطلبة لـ«الإمارات اليوم» إن الجهاز مكون من خزانين للمياه، وحساسات، ولوح شمسي لتوليد الطاقة الكهربائية وبطارية لتخزين الطاقة، ومروحة كبيرة تعمل حركتها على تدفق المياه عبر أنبوب مخصص من خزان إلى آخر حسب تبريد أو تسخين المياه، مشيرين إلى أن الجهاز يمكن استخدامه في المنازل والمزارع والعزب لتوفير المياه اللازمة بها، دون الاعتماد على الكهرباء.

وأشاروا إلى أن الجهاز يستخدم في تبريد المياه خلال فترة الصيف، وتسخينها في فصل الشتاء، موضحين أنه في حال الرغبة في توفير المياه الباردة فإن المروحة تعمل على طرد الهواء الساخن من الداخل ودخول الهواء البارد من المنطقة المحيطة بالمياه الموجودة بالخزان، لخفض حرارة الماء للدرجة المطلوبة، وفي حال استهداف تسخين المياه، فإن المروحة تعمل بشكل عكسي، مع ما تولده الألواح الشمسية من طاقة لرفع درجة حرارة المياه.

وأكدوا أنهم استهدفوا بهذا الجهاز المساهمة في المحافظة على البيئة، خلال التركيز على استخدام الطاقة المتجددة.

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