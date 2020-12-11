الامارات | شرطة الراشدية تضبط 44 مركبة مزودة خلال العام الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الراشدية تضبط 44 مركبة مزودة خلال العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبط مركز شرطة الراشدية 44 مركبة مزودة بتقنيات تزيد من سرعة محركات المركبة، إلى جانب ضبط 247 دراجات هوائية و16 دراجة كهربائية، خلال العام الجاري.

وقال مدير مركز شرطة الراشدية، العميد سعيد حمد آل مالك، إن المركز رصد ثلاثة مناطق يرتادها هواة التزويد لتأدية حركات استعراضية وتفحيط، ما يؤدي إلى ازعاج السكان ومرتادي المناطق الصحراوية معرضين حياتهم وحياة الاخرين للخطر، رغم التوعية الدائمة بضرورة الالتزام بالقوانين السير.

وأضاف أن دوريات المركز ضبطت سائقين متهورين كانوا يقومون بأعمال تفحيط وتأدية حركات استعراضية وازعاج مرتادي المناطق الصحراوية خلال الإجازة الاسبوعية، فضلاً عن التسابق على طرق عامة ليلاً ما يسبب خطراً على مرتادي الطريق وعلى نفسهم.

وأشار إلى أن أكثر الفئات العمرية التي ضبطت تقود مركبات مزودة راوحت بين 18 و30 سنة، لافتاً إلى أن هناك أباء يمولون عمليات تزويد المركبات لأبنائهم، غير مكترثين لعواقب ذلك، موضحاً أن غرفة العمليات تتلقى على مدار الساعة الشكاوى مرتبطة بهذه السلوكيات، وتم ضبط كثير من مركبات تورط سائقوها في قيادتها على طرق عامة بما يخالف القانون.

وأكد آل مالك أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون مع أي من يعرض حياة الاخرين للخطر على الطرق وفي المناطق الصحراوية، خصوصاً فيما يتعلق بتزويد المركبات، مطالباً بالإبلاغ عن أي تجاوزات على الطريق، من خلال الاتصال بالرقم 901 من باب المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق أفراد الجمهور.

وطالب العميد سعيد حمد آل مالك الأهالي بتحمل مسؤولياتهم من خلال عدم تمويل مثل هذه الممارسات بأي حال من الأحوال، وتنبيههم بخطورة التزويد وما قد يترتب عليهم من أمور قانونية في حال تم ضبطهم، مؤكداً ضرورة مراقبة مركباتهم للتأكد من عدم خضوعها لعمليات تزويد أو التغييرات الجوهرية.



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