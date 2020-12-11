قرقاش: اتفاق الرياض أحد أهم خطوات التعامل البناء مع الأزمة اليمنية

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، إن «تنفيذ اتفاق الرياض يبقى أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية».

وأضاف معاليه، في تغريدة على حسابه على «تويتر»، «ويعود الأمل مجددا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق».

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أنه «لأجل اليمن، من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على«لا منطق» الصراعات الصغيرة على الأرض».

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