قرقاش: إنجازات مشهودة للدبلوماسية الإماراتية

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نيابة عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أمس الأول، الاجتماع الثاني عشر لمجلس أمناء الأكاديمية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش خلال الاجتماع أن الدبلوماسية الإماراتية سجلت إنجازات مشهودة في الفترة الأخيرة سواء فيما يختص بمد جسور التعاون والتنسيق في سبيل تخطي التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على العالم، وحرص دولة الإمارات على تقديم المساعدات الطبية والإنسانية لتمكين الدول والمجتمعات من تجاوز هذه الأزمة، فضلاً عن الإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع المعاهدة الإبراهيمية بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وأشار معاليه إلى أن دور ومسؤولية أكاديمية الإمارات الدبلوماسية يتعاظم يوماً بعد يوم، خاصة وأنها تمثل نقطة الانطلاق لدبلوماسيي الإمارات المستقبليين، الذين سيكونون في الخطوط الأمامية لتمثيل الدولة والسعي لمواصلة ترسيخ مكانتها العالمية، الأمر الذي يتطلب تزويدهم بأعلى مستوى من العلوم والمعارف والخبرات العملية.

وعبر معاليه عن اعتزازه بمسيرة الأكاديمية منذ انطلاقها في العام 2014 باعتبارها مركزاً رائداً ومتكاملاً للدراسات الأكاديمية والبحوث الخاصة بالدبلوماسية والسياسة الخارجية، ورحب سموّه بطلبة الدفعة السادسة لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، والدفعة الرابعة لبرنامج ماجستير الآداب في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، الذين التحقوا بالأكاديمية مطلع العام الدراسي الحالي. شملت أجندة الاجتماع مجموعة من المحاور الرئيسية التي ناقشت التحديثات الجديدة المقترحة على استراتيجية الأكاديمية وهيكلها التنظيمي، وغيرها.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، ومحمد عيسى بوشهاب السويدي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ، وعدد من المسؤولين.

من جانبه، أشار معالي زكي نسيبة إلى ضرورة مواصلة تطبيق توجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالارتقاء بالدبلوماسية الإماراتية وسياستها الخارجية.

«التنوع والتعاون» سر نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مكّنه «مزيج التنوع والتعاون».

وأشار معاليه في تغريدة بحسابه على «تويتر»، إلى أن 80 % من العلماء المشاركين من النساء، مضيفاً: «فخورون بفريقنا من العلماء الشباب».

ولفت إلى مقال لمعالي الدكتورة سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، دعت فيه إلى ضرورة التنوع في قطاع التكنولوجيا، مؤكدة أن مشروع استكشاف المريخ استفاد من خبرات أعمار وجنسيات متنوعة.