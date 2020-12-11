«الشارقة الاجتماعي» تشيد بمبادرة عجمان لتمكين الأيتام

سيف اليزيد - الشارقة (وام) أشادت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بالقرار الذي أصدره سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، بشأن مبادرة تمكين الأيتام في إمارة عجمان. وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: إننا في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي نرحب بقرار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بشأن مبادرة تمكين أيتام إمارة عجمان التي تشكل دوراً فاعلاً لخدمة المصلحة العامة لأيتام الإمارة، ويسعدنا التعاون والمشاركة بخبراتنا ومعلوماتنا في مجال تمكين الأيتام بمقتضى خدماتنا المقدمة لأيتام إمارة الشارقة التي شارفت على الـ 20 عاماً.. كما أن هذه البادرة تفعيل للعمل البنّاء من أجل الوصول إلى أيتام ممكنين وفاعلين في المجتمع كونهم أساس ومحور أي عملية تنموية شاملة ومستدامة، ونؤكد أيضاً أنها تعد خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك بين إمارتي الشارقة وعجمان لما يصب في المصلحة العامة لخدمة الأيتام بالدولة.

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