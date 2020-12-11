الامارات | «إسعاف دبي» توزّع 50 جهازاً لعلاج توقّف القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» توزّع 50 جهازاً لعلاج توقّف القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة لتوزيع 50 جهاز «لايف باك 15» لإنقاذ مرضى توقف القلب المفاجئ، لتغطية فعاليات رأس السنة، وفترة «إكسبو» ومشروع شروق إكسبو.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي، إن «الأجهزة الجديدة تستبدل العملية التقليدية للإنعاش القلبي الرئوي بطريقة أكثر دقة واحترافية، الأمر الذي يختصر فترة الإنعاش القلبي لحالات توقف القلب لأقل من دقيقة، ما يرفع نسب النجاة مقارنة بالطرق الأخرى المستخدمة».

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة ضمن مسؤوليات المؤسسة في حماية أرواح المتعاملين، والحفاظ على حياتهم، وإنقاذ مرضى القلب، وما يتعرّضون له من نوبات أو جلطات خطيرة أو إغماءات عميقة».

ويعتبر جهاز إعطاء الصدمات الكهربائية عصب الحياة للمصابين بأمراض القلب، وهو العمود الفقري لمركبة الإسعاف، إذ إنه يسهم في إنقاذ الحياة في الثواني التي يتوقف بها القلب، وينعشه من خلال الصدمة الكهربائية التي تعطى للمريض وتوقف الرجفان القلبي.

وتستخدم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جهاز الصدمة الكهربائية من نوع «لايف باك 15»، وهو أميركي الصنع، ويحتوي على نظام إرسال طبي عن بُعد، بحيث يتم إرسال معلومات المريض التي تشمل تخطيط القلب وكمية الصدمات الكهربائية، والعلامات الحيوية للمستشفى قبل وصوله، ما يسهم في الاستعداد الأمثل لتلقي المريض العلاج المناسب في الوقت المناسب.

ويدعم الجهاز المبتكر العديد من الأمور الفنية، ومهمته الرئيسة هي إعطاء الصدمات الكهربائية في حالات طبية معينة، كما يحلل إشارة القلب، وطباعتها، ويقيس نسبة تركيز الأكسجين في الدم ونسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون، كما يقيس ضغط الدم لكل الفئات العمرية (أطفال، بالغون، حديثو الولادة)، ويتم تثبيت الجهاز داخل سيارة الإسعاف بحيث يتمكن المسعف من استخدام الجهاز أثناء وجود المريض داخل السيارة، كما يمكن حمل الجهاز للميدان، وإجراء العلاج والتشخيص في موقع الحادث.

وتمتلك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 128 جهازاً من نوع «لايف باك 15» موزعة على جميع نقاطها الإسعافية، كما سيتم ضم 50 جهازاً جديداً، ليصبح إجمالي عدد الأجهزة 178 جهازاً.

خليفة بن دراي:

«الأجهزة الجديدة تستبدل العملية التقليدية للإنعاش القلبي الرئوي بطريقة أكثر دقة».

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جهازاً من نوع «لايف باك 15» تمتلكها «إسعاف دبي»

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