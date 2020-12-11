الامارات | تعاون بين «الصحة» و«العدل» لإنجاز «الزواج الإلكتروني»

شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الصحة» و«العدل» لإنجاز «الزواج الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعاون مشترك مع وزارة العدل لإنجاز معاملة الزواج الإلكتروني والتسهيل على المتعاملين، دون الحاجة إلى طباعة التقرير، ما يسهم في زيادة سرية البيانات وخصوصية الزوجين، من خلال إنشاء عملية ربط إلكتروني بين الطرفين لمشاركة تقرير الفحص الطبي ومشورة ما قبل الزواج إلكترونياً، ضمن إطار القانون الاتحادي لنظم المعلومات الصحية، وذلك أثناء فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية بدبي.

وأكد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، أن التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع يرسخ الشراكة والترابط التكاملي بين الخدمات الحكومية بما يحقق سعادة المتعاملين.

وأوضح أن الزواج الإلكتروني يقوم على نظام إلكتروني ذكي متكامل يعمل على الأجهزة الحاسوبية واللوحية الذكية، جرى تطبيقه على مستوى جميع المحاكم الشرعية الاتحادية بالدولة.

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