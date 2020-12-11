الامارات | 353 عملية تفتيش لـ «طرق دبي» على منشآت تأجير الحافلات

شكرا لقرائتكم خبر عن 353 عملية تفتيش لـ «طرق دبي» على منشآت تأجير الحافلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي 353 عملية تفتيش على منشآت تأجير الحافلات، ورصد استخدام حافلات نشاط التأجير في غير الغرض المخصص لها، إلى جانب مدى توافر الاشتراطات الفنية لهذه النوعية من الحافلات.

وأوضح مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بالهيئة، محمد نبهان، أن الحملة شملت مناطق القصيص، وهور العنز، ونايف، ومواقف دبي مول، حيث أسفرت عن 42 مخالفة تركز معظمها على استخدام حافلات نشاط التأجير في غير الغرض المخصص لها بوصفه مخالفاً للقوانين والتشريعات المتبعة، مشيراً إلى أن الحملة هدفت إلى الاطلاع على مدى التزام منشآت تأجير الحافلات بالتراخيص المعمول بها، ومدى صلاحيتها، إلى جانب متابعة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها، مثل صلاحية المقاعد، وإجراءات الأمن والسلامة، والإطارات، وتوافر السائقين المخصصين لقيادة الحافلات المعنية، وتبعية المركبات المستخدمة لجهة التأجير، وغيرها.

وأكد أن الحملة تم إطلاقها بالتنسيق بين مؤسسة الترخيص ومؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، في إطار خطط استراتيجية موضوعة على مدار العام لتنظيم وضبط نشاط هذا القطاع، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسة في منظومة النقل في إمارة دبي، وأن الهيئة تحرص من خلال هذه الحملات على تحقيق رؤيتها المتمثلة بـ«الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».

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