الامارات | شرطة أبوظبي تقبض على المتهمين باغتصاب فتاة ونشر الفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تقبض على المتهمين باغتصاب فتاة ونشر الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بأن شرطة أبوظبي ألقت القبض على شباب متهمين باغتصاب فتاة، ويخضعون حالياً لتحقيقات موسعة تحت إشرافه، مؤكداً أن الجناة سيحاسبون بالقانون على جريمتهم بشكل رادع، وسيتم القصاص العاجل والعادل للمجني عليها.

وتفصيلاً، صرّح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بأنه، بناءً على التقرير العاجل الذي عرضه مكتب التحقيقات الاتحادي، الموثق بمقاطع فيديو، والمتضمن قيام مجموعة من الشباب باغتصاب فتاة ونشر جريمتهم على منصات التواصل الاجتماعي، أمر على الفور، أول من أمس، بإجراء التحريات العاجلة للوصول إلى حقيقة الواقعة، والأشخاص المتهمين الذين ارتكبوها وتوقيت ومكان ارتكابها.

وقال النائب العام للدولة، في تصريح صحافي، إن أعضاء مكتب التحقيقات توصلوا بمنتهى السرعة إلى تحديد هؤلاء العناصر، وتم إصدار الأمر بضبط المتهمين وإحضارهم، وتمكنت شرطة أبوظبي في التاريخ ذاته من إلقاء القبض عليهم وإحضارهم، مشيراً إلى أن المتهمين يخضعون حالياً لتحقيقات موسعة تحت الإشراف المباشر للنائب العام، الذي يطلع على مجريات التحقيقات أولاً بأول.

وأضاف الشامسي أن الواقعة وإن كانت على درجة من الجسامة لا يقبلها مجتمع الإمارات، فإن على الجميع أن يطمئن إلى أن النيابة العامة في الدولة ساهرة بسيف القانون وميزان العدالة، للوقوف بحسم ضد من ينتهك الآداب والقيم الاجتماعية المتجذرة في نفوس أبناء الشعب الإماراتي، ويكدر الأمن العام.

وطمأن المواطنين والمقيمين بأن هذا الحادث يعد شذوذاً نادراً في سلوكيات بعض الشباب، ولا يمثل ظاهرة يخشى منها، وأن سلطات الدولة المعنية بإنفاذ القانون والعدالة لا تتهاون مع مثل هذه الحوادث التي تؤذي المجتمع، وستظل الدولة مكاناً آمناً ينعم فيه الناس بالطمأنينة والسلام.

وأهاب بكل الأسر والعائلات أن تبقي عيونها يقظة على أبنائها لمتابعة اهتماماتهم وسلوكياتهم، وتقويمها بما يحفظ لمجتمع الإمارات إرثه الحضاري من الأخلاق الرفيعة والآداب الراقية.

وأكد النائب العام للدولة أن مرتكبي هذه الجريمة سيحاسبون بالقانون على جريمتهم، على نحو رادع لهم ولغيرهم ممن قد تسول لهم أنفسهم انتهاك القانون وقيم وأعراف الدولة، وسيتم القصاص العاجل والعادل للمجني عليها.

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