محمد بن زايد: نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية

سيف اليزيد - رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، «بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية».

وأعرب سموه، في تويتر، عن ترحيبه كذلك «بقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن هذه «خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة».

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