«الشارقة للخدمات الإنسانية» تواكب أفضل الممارسات العالمية بمجال التقنيات المساندة

سيف اليزيد - الشارقة (وام)- تواكب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أحدث الممارسات العالمية والتقنيات المساندة والتكنولوجيا المتطورة.

وفي إطار جهودها الهادفة لتعزيز التقنيات المساندة والتكنولوجيا المتطورة، استقبلت مدينة الخدمات الإنسانية فيصل حميد، مدير التطوير الدولي في شركة «كاليجو» لتحسين الكتابة، وهي الشركة المطورة لتطبيق «كاليجو»، في إطار حرصها على مواكبة أحدث الممارسات العالمية والتقنيات المساندة والتكنولوجيا المتطورة.

وكان التعاون المثمر بين المدينة وشركة «MDS» للحلول التقنية، قد ساهم بشكل كبير في تنمية العلاقة مع شركة «كاليجو»، فقد سبق أن تم تطبيق برنامج "آبل" للتعلم في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة للمدينة، وسيتم تطبيقه في مدارس وأقسام أخرى كمركز الشارقة للتوحد، ومركز التدخل المبكر، وفرع المدينة بخورفكان، كما سيتم قريباً استخدام «الروبوت» في العملية التعليمية.

جاءت زيارة مدير التطوير الدولي في شركة «كاليجو» بهدف متابعة مشروع تطبيق «كاليجو» المعتمد في المدينة كأول مؤسسة تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في الشرق الأوسط، تتعاون الشركة معها منذ بداية العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، بهدف تقديم أفضل الخدمات التعليمية لمنتسبيها.

وأشاد فيصل حميد بالتجربة الرائدة مع المدينة والنتائج الإيجابية للتطبيق مع طلابها ذوي الإعاقة، واصفاً إياها بـ «التجربة النموذجية» التي ستكون أساساً ناجحاً للتجارب المستقبلية.

وتحدثت رباب عبد الوهاب، مسؤول مركز التقنيات المساندة التابع للمدينة، خلال الاجتماع، مع مسؤول شركة «كاليجو» عن برنامج تدريب وظيفي تم تنفيذه مع معلمي المدينة قبل توفير التطبيق واعتماده في المدارس والفروع التابعة لها، منوهة بأن زيارة الضيف جاءت بهدف متابعة تطور أداء ومهارات الطلاب في الكتابة والقراءة باستخدام تطبيق «كاليجو» الذي يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مساندة الطلبة على تعلم هذه المهارات بشكل مستقل من خلال معرفة الطالب لأخطائه وتصحيحها بنفسه، وتقوم المعلمة خلال ذلك بدور المساندة.

كما أوضحت أن مركز التقنيات المساندة يقدم خدماته للمستفيدين منذ افتتاحه في مارس 2014، ويستقبل المستفيدين من كافة الأعمار، سواءً من منتسبي المدينة، أو من خارجها، وقد وصل العدد الإجمالي للأشخاص المستفيدين من هذه الخدمات إلى 258 شخصاً.