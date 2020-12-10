مدير عام «الشؤون الإسلامية» يلتقي نائب وزير الحج السعودي

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) - التقى محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، على هامش زيارة معاليه لمعرض جيتكس 2020 في إمارة دبي، واستعرض الجانبان أواصر التعاون البناء بين وزارة الحج والعمرة في المملكة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، واستثمار كل الوسائل المتاحة التي تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة بإيجابية ومهنية عالية، تواكب تطلعات القيادتين الرشيدتين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبي طموحات حجاج بيت الله الحرام وتحقق السعادة لهم، مؤكدين التنسيق المشترك، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والزيارات وتطوير الرؤى والأفكار.

وأشاد النيادي بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة في المملكة في إدارة مواسم العمرة والحج بمهنية عالية، تراعي استخدام كل الوسائل المتاحة التي تساهم في تقديم خدمة راقية ومرضية لضيوف الرحمن.