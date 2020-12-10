محمد بن زايد يلتقي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا

سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا.

وكتب سموه، على حسابه على «تويتر» «تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك».

وأرفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التغريدة بصورة مع الأمير تشارلز.

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