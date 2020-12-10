الامارات | طالب يفقد بصره جزئياً في مشاجرة «بلاي ستيشن»

شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يفقد بصره جزئياً في مشاجرة «بلاي ستيشن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت لعبة «بلاي ستيشن» بين عدد من المراهقين والشباب (خليجيين) بمشاجرة كبيرة، وفقد أحد اللاعبين حاسة البصر بشكل جزئي في عينه اليمنى، وإحالة ثلاثة أشقاء متهمين بالاعتداء عليه إلى محكمة الجنايات في دبي، بحسب تحقيقات النيابة العامة التي وجهت إليهم ارتكاب جناية الاعتداء على سلامة الغير المفضي إلى عاهة مستديمة.

وقال المجني عليه طالب يبلغ من العمر 20 عاماً إنه كان يلعب بواسطة جهاز «بلاي ستيشن» لعبة شهيرة بين المراهقين تعرف باسم «كول اوف ديوتي» ضد طالب فسخر منه دون سبب لأنه فاز عليه، ثم اتصل به هاتفياً ووجه له شتائم بذيئة لكن لم يرد عليه وأغلق الخط.

وأضاف المجني عليه أنه تلقى اتصال في اليوم الثالث من شقيق الطالب الذي كان يلعب معه واستفسر منه عن المشكلة، فأخبره بما حدث، فأصر الشقيق على لقائه لحل الخلاف لكنه رفض، ثم ورد اتصال من شقيق ثالث للطالب، وتحدث معه بطريقة ودية وأصر على لقائه لتصفية الأجواء وحل المشكلة، فاستجاب ووافق على مقابلته من شدة إلحاحهم على ذلك.

وأشار المجني عليه إلى أنه توجه في الموعد المتفق إلى المواقف خاصة بمدرسة في منطقة المزهر برفقة اثنين من أصدقائه، ثم حضر شقيقا المتهم الذي كان يلعب معه، فتحدث إليهما وطلب منهما التوقف عن الاتصال به وإزعاجه، وتوجه إلى مركبته، لكن قبل الوصول إليها فوجئ بمركبات عدة تدخل المواقف ونزول أكثر من 20 شخصاً، وتوجه نحوه الأشقاء الثلاث في حماية الأشخاص الآخرين، وانهالوا عليه ضرباً في أجزاء متفرقة من جسده، وضربه أحدهم بأداة في عينه اليمنى، فسقط على الأرص، وتدخل بعض الموجودين لإنقاذه وأدخلوه إلى مركبته ولاذ الجناة بالفرار، ونقله صديقه إلى المستشفى وحرر بلاغاً بالوقعة في مركز شرطة القصيص.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الإصابة التي لحقت بعين المجني عليه نشأت عن اعتداء مباشر وستخلف عاهة مستديمة تتمثل في فقدان الإبصار بالعين اليمنى بما يشكل عجزاً نسبته 35%.

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