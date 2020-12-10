الامارات | تعاون بين «الصحة» و«العدل» لإنجاز الزواج الإلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الصحة» و«العدل» لإنجاز الزواج الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعاون مشترك مع وزارة العدل لإنجاز معاملة الزواج الإلكتروني والتسهيل على المتعاملين، بدون الحاجة إلى طباعة التقرير، مما يسهم في زيادة سرية البيانات وخصوصية الزوجين، من خلال إنشاء عملية ربط إلكتروني بين الطرفين لمشاركة تقرير الفحص الطبي ومشورة ما قبل الزواج إلكترونياً، ضمن إطار القانون الاتحادي لنظم المعلومات الصحية. وذلك أثناء فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية بدبي.

وأكد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي أن التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع يرسخ الشراكة والترابط التكاملي بين الخدمات الحكومية بالشكل الأمثل الذي يحقق سعادة للمتعاملين.

وأوضح أن الزواج الالكتروني يقوم على نظام الكتروني ذكي متكامل يعمل على الاجهزة الحاسوبية واللوحية الذكية، جرى تطبيقه على مستوى جميع المحاكم الشرعية الاتحادية بالدولة، تتم من خلاله إجراءات عقود الزواج بجميع مراحلها دون الحاجة إلى التعاملات أو السجلات الورقية، كما يوفر جميع المعلومات التي يحتاجها مستخدم النظام للحصول على الخدمة، والتي تندرج في إطار استراتيجية وزارة العدل لتقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وضمان سيادة القانون من خلال كوادر مواطنة مؤهلة، وبالتعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية وضمان توفير خدمات قانونية متكاملة لكافة فئات المتعاملين.

وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع علي العجمي أن التعاون مع وزارة العدل يعزز الجهود المشتركة لأتمتة الخدمات وتحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف نظم المعلومات، بحيث تساعد في تسريع الإجراءات والحصول على إحصائيات دقيقة عن عدد المعاملات ومدة إنجازها مما يساهم في بناء خطط وقاعدة بيانات مربوطة بمؤشرات الأداء، منوهاً إلى نجاح الوزارة في التحويل الالكتروني لخدمتي فحص المقبلين على الزواج والاستشارة الطبية للتأكد من خلوهم من أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية والمنقولة لضمان مجتمع صحي.

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