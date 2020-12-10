تقدّم طلبة الإمارات في اختبار «تيمز 2019»

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أظهرت نتائج الدراسة الدولية TIMSS2019 التي أشرفت عليها ونفذتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA تحسناً واضحاً في أداء طلبة دولة الإمارات بشكل مُطرد، وذلك من خلال تقدم أداء طلبة الصفين الرابع والثامن في مادتي العلوم والرياضيات، منذ المشاركة الأولى لدولة الإمارات في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلومTIMSS في عام 2011.

وشارك في الدراسة 48 ألفاً و168 طالباً وطالبة، ينتسبون إلى نحو 700 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد مشاركة الدولة الأكبر على مستوى جميع الدول المشاركة في الدراسة الدولية، حيث حرصت وزارة التربية والتعليم على إشراك جميع المدارس الحكومية في الدراسة، وذلك وفق توجيهات مجلس التعليم والموارد البشرية.

كما كشفت الدراسة عن إحراز طلبتنا تحسناً لافتاً في النتائج الخاصة بالدراسة الدولية TIMSS2019 مقارنة بالدراسة TIMSS 2015، حيث تقدم طلبة الصف الرابع في مادة الرياضيات 29 درجة، وفي مادة العلوم 22 درجة، أما بالنسبة لطلبة الصف الثامن، فقد حققوا تطوراً في مادة الرياضيات بواقع 8 درجات، بينما حصل انخفاض طفيف في مادة العلوم بواقع 4 درجات.

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