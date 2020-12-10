تقليل مدة موافقات «الدعم الاجتماعي» بنسبة 50% لأسر أبوظبي

سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

شرح عبد الله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، لـ«الاتحاد»، أنه بأتمتة وتطوير آلية تقديم طلبات الدعم الاجتماعي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، يُمنح المتقدّم المستحق للدعم الموافقة الفورية المبدئية بعد التحقق من استيفاء الشروط آلياً، الأمر الذي يقلل من المدة الزمنية لدراسة الطلب بنسبة 50%. وأشار أن الربط الإلكتروني مع 22 جهة حكومية، يساعد على تبادل البيانات الخاصة بمقدّم الطلب وبالتالي الاستغناء عن المرفقات. ولفت أن كل ذلك يأتي ضمن مساعي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إلى المشاركة الفعّالة في عملية الانتقال نحو المستقبل الرقمي، بما يعود بالنفع على المستفيدين ويساهم في الارتقاء بمستوى الحياة الكريمة للأسر المواطنة.

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