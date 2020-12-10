الامارات | "الصحة" تعتمد مراكز تقديم لقاح كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعتمد مراكز تقديم لقاح كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أخيراً، لقاح كوفيد-19 في المراكز الطبية التالية: ▪︎إمارة الشارقة:

-المراكز الطبية في منطقة الشارقة الطبية - مركز واسط الصحي من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً

‏https://goo.gl/maps/4gpcGKjfUucv1527A -مركز الذيد الصحي https://goo.gl/maps/VrE1suNRCYc6F2Q7A -مركز اللؤلؤية الصحي https://goo.gl/maps/Q4633A4tnFQSDzJ59 -مركز تعزيز صحة الأسرة https://goo.gl/maps/HrmQvCB2T5CFM8766



-ضاحية مغيدر https://goo.gl/maps/sgRgoVKvNgZ4YvSs5 - مركز المدام الصحي

‏https://goo.gl/maps/kVBVUtFeNrDG2oNK7 - مركز كلباء الصحي

‏https://goo.gl/maps/h86NXkGXbeAearEg9 ▪︎إمارة عجمان

-المراكز الطبية التي توفر لقاح كوفيد 19 في منطقة عجمان الطبية - مركز الحميدية الصحي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً - ومن الساعة 5 مساءً حتى 8:30 مساءً

- يوم الجمعة من الساعة 5 مساءً 8:30 مساءً ‏https://goo.gl/maps/CeuxneecF5LsyFBt8

- مركز مشيرف الصحي ‏https://goo.gl/maps/RHpP59HzLRfrwZKb6 - مركز الحميدية الصحي ‏https://goo.gl/maps/qi9bwHCddoK4JHpZ6 ▪︎إمارة أم القيوين:

- المراكز الطبية منطقة أم القيوين الطبية - مركز البيت متوحد :

- يوم الخميس عطله رسمية من الساعة10 صباحاً حتى 4 عصراً

- يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساءً

- يوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً

‏https://goo.gl/maps/XrwVYRXhWxkMVcRN7 -مركز سلمه الصحي https://goo.gl/maps/Fttae6sJ8qjqmrwH8



-مركز فلج المعلا الصحي https://goo.gl/maps/55hg7yUdVvsGKaJ8A ▪︎إمارة رأس الخيمة

-المراكز الطبيةفي منطقة رأس الخيمة الطبية - مركز المعيريض الطبي من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 1 ظهراً

‏https://goo.gl/maps/T6tk3tUW5m6BA2fX8

- مركز الجزيرة الصحي ‏ https://goo.gl/maps/2C4rAFR1Dy1Ufc5d9 - مركز المنيعي الصحي

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‏https://goo.gl/maps/jiMNFzjHyiLyEieq6 ▪︎إمارة الفجيرة

-المراكز الطبية في منطقة الفجيرة الطبية والمناطق الشرقية - مركز مريشد الصحي

من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة1 ظهراً

-يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة9 مساءً

‏https://goo.gl/maps/eZkVYpkuVsuqrx679 - مركز الخليبية الصحي

‏https://goo.gl/maps/n3R6YxXNaTiVS9Xu7 - مركز ضدنا الصحي

‏https://goo.gl/maps/kEf4vyPV63xkehZp8 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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