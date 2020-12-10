«حمدان الطبية» تكرم 10 فائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة

سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)



كرمت الدورة الحادية عشرة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، 10 من الأطباء والعلماء والباحثين، الفائزين بالجوائز العالمية والعربية والمحلية، وذلك مساء أمس في حفل افتراضي تماشياً مع استراتيجية الدولة في الحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19».

وأعلنت الجائزة أنها اختارت الفائزين لتسليط الضوء على جهود العلماء والباحثين ممن ساهموا في تحقيق طفره نوعية في مستوى الخدمات الطبية والصحية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، مشيرة إلى أن الدورة الحالية ركزت على جهود الأطباء والعلماء في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

وأشارت الجائزة إلى أن موضوع الذكاء الاصطناعي بالرعاية الصحية، يتماشى مع توجهات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية، ولمواكبة كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

وتضمنت فقرات الحفل عرض صور جميع الفائزين في الدورة الحادية عشرة على برج خليفة أطول مبنى في العالم، تكريماً لإنجازاتهم في مجال الطب والبحث العلمي.

الذكاء الاصطناعي

وقال معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، في كلمة متلفزة له أثناء الحفل: «إن اختيار الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية موضوعاً لهذه الدورة بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، يعتبر امتداداً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتي كانت نهجاً للجائزة في مواكبة كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي».

وأشار العويس إلى التعاون المثمر بين مكتب البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي التابع لديوان رئيس مجلس الوزراء وبين الجائزة، خاصة معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وأعضاء اللجان العلمية المشتركة.

وقال العويس: «أنقل تهاني سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى جميع الفائزين في هذه الدورة لينضموا إلى كوكبة العلماء والمتميزين الذين كرموا في دوراتها السابقة، ولسمو راعي الجائزة، كل الشكر والتقدير على حرص سموه وتواصله ودعمه غير المحدود للجائزة».

تحية فخر وتقدير

من جهته، قال معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في كلمته بالحفل: «في البداية، أوجّه تحية فخر وتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي، خط الدفاع الأول الذي بذل جهداً لن ننساه في سبيل حماية أطفالنا وعائلاتنا وأحبائنا من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)».

وأضاف: «هذه الجهود رسمت صورة مشرقة لمجتمع دولة الإمارات، وأثبتت للعالم أن البشرية قادرة على تجاوز مختلف التحديات بالعزيمة والإصرار والعلم والإيمان بالمستقبل الأفضل».

وقال: «تواصل دولة الإمارات، بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعزيز قدراتها وتطويرها في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي لتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية».

ثم تخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن الجائزة وإنجازاتها على مدار أكثر من 20 عاماً، حيث استطاعت وبدعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، المساهمة بمبادرات مبتكرة وخلاقة للنهوض بالقطاعين الطبي والصحي بالدولة وخارجها.

فئة الجوائز العالمية

وأعلنت الجائزة أسماء الفائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة في فئاتها المختلفة، حيث فاز من فئة الجوائز العالمية البروفيسور برادلي نيلسون رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة العمليات، وأستاذ الروبوتات والأنظمة الذكية في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا- الولايات المتحدة الأميركية، بجائزة حمدان العالمية الكبرى، تقديراً لأبحاثه على الروبوتات الدقيقة والروبوتات النانوية وما ترتبط به من تطبيقات في علم الأحياء والطب.

حمدان العالمية للمتطوعين

أما عن جائزة حمدان العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية، فقد كانت من نصيب اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، تقديراً لإنجازات اللجنة على تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الإمارات خلال الأزمات، وبالتعاون مع كل الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد ومؤسسات.

جوائز العالم العربي

وفي فئة جوائز العالم العربي، فاز بجائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي، معهد دسمان للسكري بالكويت، حيث يعمل المركز من خلال تطوير الأبحاث وبرامج الوقاية المتكاملة، وكذلك برامج التدريب والتعليم للتصدي لوباء السكري في الكويت.

«حمدان» للشخصيات الطبية

كما فاز بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي الأستاذ الدكتور خالد العتيبي استشاري مناظير وجراحة الكلى والمسالك، وأستاذ مشارك بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وهو أول جراح بالشرق الأوسط يقوم بإجراء جراحة إزالة أورام الكلى عن طريق المناظير عام 1996.

جوائز دولة الإمارات

وفي فئة جوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، فاز بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة قسم الأشعة- مستشفى راشد، حيث يقدم قسم الأشعة في مستشفى راشد الخدمات لأكبر مستشفى في دبي والذي يحتضن مركز الطوارئ والإصابات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب وحدة السكتة الدماغية.

«للشخصيات الطبية بالدولة»

وفاز بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة داخل دولة الإمارات كل من: المرحوم الدكتور محمود فكري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط سابقاً مستشار وزير الصحة في دولة الإمارات، ووكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي وشؤون السياسات الصحية (1995 - 2013). والدكتور عبد الرحيم مصطفوي استشاري جراحة الأطفال - مستشفى الجليلة بدبي، وهو أول جراح يتخصص في جراحة الأطفال، وخاصة جراحات تشوهات الأطفال حديثي الولادة، كما شغل عدداً من المناصب، مثل المدير الطبي لمستشفى لطيفة، ونائب رئيس المجلس الطبي لهيئة الصحة بدبي، ورئيس اللجنة المركزية للطوارئ والكوارث في هيئة الصحة بدبي. والدكتور خليل قائد خبير التدريب والتطوير بقطاع الخدمات المساندة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، استشاري ورئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى البراحة حتى عام 2002، كما شغل المنصب نفسه في مستشفى راشد في الفترة من 2002 - 2007.