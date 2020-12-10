شراكة بين «أبوظبي للصحة العامة» و«إيموكا» العالمية

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة عقد شراكة مع شركة «إيموكا موبيل هيلث» الرائدة في مجال حلول الإشراف المباشر على التزام المرضى بالبرامج العلاجية، بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة لإعداد برنامج لمتابعة علاج مرضى السل بتقنية الفيديو «VOT» في إمارة أبوظبي، ويعتبر المركز هو أول جهة في المنطقة تستخدم التطبيق الإلكتروني «شفاء» في أكثر من 10 عيادات طبية في الإمارة كمرحلة أولى، وهو عبارة عن نسخة من تطبيق «VOT» الفريد التابع لشركة إيموكا، وسيستخدم التطبيق في إمارة أبوظبي من أجل ضمان الالتزام بالبرنامج العلاجي للمرضى المصابين بمرض السل بنوعيه النشط والكامن، علماً بأن التطبيق مُستخدم بالفعل في 80 دائرة للصحة العامة في مختلف أنحاء العالم. ويتيح تطبيق «شفاء» أمام المرضى استخدام تطبيق إلكتروني على أجهزة هواتفهم الذكية النقالة لتسجيل مقاطع فيديو لأنفسهم أثناء تناول الأدوية والإبلاغ عن أي آثار جانبية وتلقي تنبيهات لتذكيرهم بمواعيد تناول العلاج.

ويعتبر مرض السل، واحداً من أكثر عشرة مسببات للوفاة على مستوى العالم، وهو أيضاً المسبب الأول للوفاة من بين الأمراض المعدية، حيث تسبب في وفاة مليون ونصف مليون إنسان في عام 2018 وحده، إلا أنه يمكن علاج مرض السل والشفاء منه عن طريق اتباع برنامج علاج موحد لمدة ستة أشهر، ويتألف من الأدوية المضادة للميكروبات، ويحتاج هذا البرنامج إلى التزام صارم من المرضى، ولذلك يتطلب مراقبة ومتابعة الالتزام بالبرنامج العلاجي، وتحقيق أفضل النتائج تقديم الدعم المستمر والتدخل لدى المرضى. وعلى الرغم من أن برنامج الدوت «DOT» للعلاج تحت الملاحظة المباشرة يتضمن مشاهدة المريض لمرات محددة أسبوعياً وهو يأخذ الجرعات العلاجية، حيث يعتبر هذا البرنامج معتمداً من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها باعتباره المعيار الذهبي لتقديم الرعاية والعلاج من مرض السل، إلا إن بروتوكول المتابعة يستلزم من المرضى تلقي العلاج من خلال الزيارات اليومية إلى المراكز الطبية والعيادات المخصصة لذلك.

وقال مطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «إن التكامل بين نظام المعلومات الصحية التابع لدائرة الصحة - أبوظبي ومنصة (شفاء) سيتيح لفريق مركز أبوظبي للصحة العامة وأطقم المستشفيات التواصل المباشر مع المرضى والتدخل السريع في حال الإبلاغ عن أية أعراض مرضية أو آثار جانبية أو ظهور لحالات عدم الالتزام بتناول العلاج، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع».

وأضاف أن تطبيق «شفاء» يعتبر فريداً، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يخدم مرضى السل، ويأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية المركز الهادفة إلى ضمان صحة وسلامة المجتمع، ولا توجد وسيلة أفضل لتحقيق هذه الرؤية من استخدام التكنولوجيا الذكية وسهلة الاستخدام، علماً بأن النتائج تعتبر مبشرة وتتماشى مع حرصنا الدائم على تحسين الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.