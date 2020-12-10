الامارات | «طرق الشارقة» تبدأ تطبيق إلغاء وخصم قيمة مخالفات مرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق الشارقة» تبدأ تطبيق إلغاء وخصم قيمة مخالفات مرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف صالح السويجي، عن بدء تطبيق قرار إلغاء مخالفات ما قبل عام 2015، وخصم 50% على مخالفات الهيئة اعتباراً من يناير الماضي 2020 حتى نهاية العام الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة واعتماد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، للحزمة الثانية من محفزات حكومة الشارقة، بهدف دعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال في مختلف المجالات في ظل استمرار جائحة كورونا.

وثمّن الحزمة الثانية من المحفزات والتسهيلات التي تسهم في التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استمرار الجائحة، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات، وتوفير بيئة عمل مناسبة لكل المستثمرين، تنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة بدعم الاستثمار والاقتصاد في الإمارة، مشيراً إلى قدرة الإمارة وحكومتها على الاستمرار في مسيرة التنمية الشاملة وتذليل العقبات.

وأوضح السويجي، أن الهيئة وفرت منافذ سداد متنوعة للاستفادة من قرار الإلغاء أو الخصم لتسهيل عمليات الدفع، حيث تمت إتاحتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة (SRTA) والمقر الرئيس للهيئة بمنطقة العزرة، ومكتب الهيئة في كلباء وخورفكان، داعياً الجميع لسرعة الاستفادة من قرار الخصم التي سينتهي في 31 ديسمبر الجاري.

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