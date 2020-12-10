الامارات | الشارقة تمنع المطاعم من التعامل مع السيارات «مخالفة الوقوف»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تمنع المطاعم من التعامل مع السيارات «مخالفة الوقوف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توجيه المنشآت الغذائية العاملة في المدينة بالتوقف نهائياً عن تقديم الخدمة للزبائن في سيارات متوقفة بشكل مخالف في مواقف مخصصة لفئات معينة من أفراد المجتمع، أو متوقفة بصورة تعرقل حركة السير، انطلاقاً من حرصها على تنظيم عملية تقديم الخدمة للزبائن من خلال الوقوف بصورة نظامية ومنع عرقلة حركة السير وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة.

وأكدت مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، الشيخة شذا المعلا، أن قسم رقابة الأغذية وجّه المنشآت الغذائية بالتوقف عن تقديم الخدمات للزبائن في السيارات المتوقفة بصورة مخالفة معرقلة لحركة السير أو في مواقف مخصصة لفئات معينة، لافتة إلى أن القسم نشر إعلانات وضح من خلالها أهمية الالتزام بهذا التوجيه، وتوقيع إجراءات جزائية بحق المخالفين، وتولى المفتشون تكثيف الحملات للتأكد من التزام المنشآت بالقرار.

من جانبه، أفاد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، خالد بن فلاح السويدي، بأن إدارة المواقف العامة تتولى التفتيش لرصد كل من يسيء استخدام المواقف العامة، مثل الوقوف في المواقف المخصصة لبعض الفئات أو المحجوزة لمحال دون الاستفادة من خدمة المحل نفسه، أو الوقوف خلف المركبات بصورة معرقلة لحركة السير، مشيراً إلى أن فرق التفتيش ترصد هذه السلوكيات وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح أن البلدية وفرت خدمة حجز المواقف للمنشآت التجارية وفق مجموعة من المعايير والاشتراطات، ويتم تقديم طلب من قبل المتعامل صاحب المنشأة لعملية الحجز، ويتولى فريق من إدارة المواقف معاينة الموقع ومدى ملاءمته لمعايير عملية تخصيص الموقف، مثل الازدحام على الموقع، وحركة المرور، ومساحة المحل، وأعداد المواقف المتوافرة في الموقع، وفي حال تطابقت المعايير يتم منح المنشأة الموافقة على حجز المواقف المطلوبة لاستكمال بقية الإجراءات واستخراج التصريح.

• البلدية وفرت خدمة حجز المواقف للمنشآت التجارية وفق مجموعة من المعايير.

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