«بيت الخير» تعزز تعاونها مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) - ترتبط جمعية بيت الخير بعلاقات تعاون وتكامل مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، تطوي اليوم عامها العاشر، وهي من الشراكات التي عاشت وتطورت وأثمرت الكثير، حيث بدأت عام 2010، وتوجت أخيراً بإقامة وقف عامر في المدينة الوقفية، التي أقامها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان في منطقة ليوارة، حيث منح سموه «بيت الخير» أرضاً لإقامة وقف متكامل، يضم 60 شقة سكنية مع توابعها، وسيؤتي أكله، بإذن الله، مع بداية العام.

وعبرت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام المؤسسة، عن سعادتها واعتزازها بهذه الشراكة، وقالت: «نسعى دائماً لتعزيز اتفاقية الشراكة التي تجمعنا مع جمعية بيت الخير، والتي وقعناها عام 2010، وتوطيد أواصر التعاون لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر المتعففة، والحالات المحتاجة في إمارة عجمان، والمساهمة في تعزيز التكامل والوئام في ربوع الوطن، وقد ارتبطت المؤسسة مع الجمعية في العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم العديد من فئات المجتمع وأطيافه المختلفة، وإن شاء الله ستكون هناك خطط برامج ومشاريع مستقبلية مشتركة بين الطرفين، لما فيه مصلحة الفئات المحتاجة».

وكان وفد من «بيت الخير» قد قام مؤخراً بزيارة عمل لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية لبحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة المستجدات، ترأسه نائب المدير العام، سعيد مبارك المزروعي، وضم كلاً من عبد الله الأستاذ، مساعد المدير العام، ونهلة الأحمد، مدير شؤون الأفرع، وآمنة علي البلوشي، مدير فرع عجمان بالإنابة، وأميرة شاكر، نائب مدير الفرع.