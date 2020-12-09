الامارات | مواطنون ومقيمون يعبرون عن فخرهم بانجازات الإمارات عقب تسجيلها لقاحا ضد "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون ومقيمون يعبرون عن فخرهم بانجازات الإمارات عقب تسجيلها لقاحا ضد "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم #الإمارات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب ساعات على إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد " كوفيد -19 "رسمياً في الدولة الخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، وذلك في خطوة هامة نحو التصدي لجائحة كوفيد 19 في الإمارات.

وشارك الوسم آلاف المغردين في الدولة، من مواطنين ومقيمين، والذين عبروا من خلاله عن فخرهم بالانجازات المتتالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأشادوا بالجهود المبذولة طوال الفترة الماضية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وعبر المغردون عن فخرهم بانجازات دولة الإمارات، ولا سيما على الصعيد الانساني لمكافحة وباء "كورونا"، مشيرين إلى أن الإماراتتسعى دائما لتكون في الصفوف الأولى في كافة المجالات، فقال أحدهم: "فخورون بانجازات دولتنا، هذه هي الامارات دائما في الصفوف الاولى في التقدم والنجاح قريبا جدا سيجتاح هذا اللقاح العالم ويسهم في قمع الوباء والقضاء عليه".

وقال آخر: "الإمارات نجحت بكل فخر في تسجيل لقاح كوفيد19- رسمياً في مواجهة كورونا لأجل الإنسانية بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة بنجاح استكمالاً لمسيرة الحفاظ علي صحة و سلامة المواطنين."

كما شكر المغردون كل ما ساهم في هذا الانجاز ولا سيما المتطوعين لمساهماتهم الكبيرة في هذه الخطوة التي تجنى ثمارها اليوم، فقال أحدهم: "مع إعلان الامارات تسجيل لقاح سينوفارم وإثبات فعاليته يجب علينا كمجتمع أن نشكر كل متطوع و متطوعة لمساهمتهم التي نجني ثمارها اليوم و لله الحمد".

وقال آخر: "نجحت الإمارات في تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا بعد أن نجحت سابقا في تسجيل أقل عدد وفيات عالمياً بفضل جهود قيادتنا الرشيدة وأبطال خط الدفاع الأول.. كل الشكر لكل المتطوعين من المواطنين والمقيمين لاختبارات اللقاح وعلى رأسهم قياداتنا الكريمة".

كما أطلق مغردون بهذه المناسبة وسم #الإمارات_رقم_واحد، كونها الدولة العربية الأولى حتى الآن، التي تسجيل لقاحا رسميا لمواجهة كورونا، فقالت إحدى المغردات: "الإمارات رقم واحد في كل شيئ.. نحن جد فرحين بإعلان بلادنا الامارات كأول دولة عربية تسجل لقاحا ضد #فيروس_كورونا

حيث ان النتائج أظهرت فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس".

من جانب آخر عبر مغردون، من خلال الوسم، عن شعورهم بالأمن والأمان في ظل تواجدهم على أرض الإمارات، شاكرين حكومة الدولة على الإجراءات الصارمة التي اتخدتها، وعلى استراتيجيتها المتكاملة لتحصين المجتمع في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فقال أحدهم: "بعد هذا الخبر المفرح ما بوسعنا سوى ان نقول الحمد لله على نعمة الامارات اللهم احفظها من الأمراض يا رب.. جهودها في محاربة #كورونا_فيروس جبارة وواضحة".

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة – أبوظبي، بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس "كوفيد - 19 "، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد "كوفيد -19 "رسمياً في الدولة الخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، وذلك في خطوة مهمة نحو التصدي لجائحة "كوفيد-19" في الدولة.

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