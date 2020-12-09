تفاهم بين «أبوظبي الرقمية» وأكاديمية ربدان

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) وقّعت دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، اتفاقية تفاهم مع أكاديمية ربدان وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في البحث والتطوير في المجالات العلمية والأكاديمية والتدريب، وإقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والمجالات الأخرى ذات الصلة.

وبموجب الاتفاقية، تعمل هيئة أبوظبي الرقمية على دعم وتشجيع طلاب أكاديمية ربدان عبر إيجاد الفرص المناسبة لتدريبهم لإكسابهم الخبرة الفعلية التي تؤهلهم للالتحاق بفرص عمل تنافسية. كما تقوم الهيئة بتوفير البيانات الرقمية والمكانية اللازمة لتطوير الأبحاث والدراسات والمشاريع العلمية، من خلال منظومة متكاملة تسهل وصول الطلبة إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع وآمن.

وقد نصت الاتفاقية على التعاون والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المشتركة مثل المؤتمرات والدورات والندوات والورش في مجال نظم المعلومات الجغرافية والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى توقيع الاتفاقيات في جناح حكومة أبوظبي المشارك في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، حيث وقع مذكرة التفاهم كلا من المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، والدكتور فيصل العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان الحكومية.

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