الامارات | طلبة الإمارات يحرزون تقدماً لافتاً في الدراسة الدولية TIMSS2019

شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة الإمارات يحرزون تقدماً لافتاً في الدراسة الدولية TIMSS2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت نتائج الدراسة الدولية TIMSS2019 التي أشرفت عليها ونفذتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA تحسناً واضحاً في أداء طلبة دولة الإمارات بشكل مُطرد، وذلك من خلال تقدم أداء طلبة الصفين الرابع والثامن في مادتي العلوم والرياضيات، منذ المشاركة الأولى لدولة الإمارات في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلومTIMSS في عام 2011.



وشارك في الدراسة 48 ألفاً و168 طالباً وطالبة، ينتسبون إلى نحو 700 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد مشاركة الدولة الأكبر على مستوى جميع الدول المشاركة في الدراسة الدولية، حيث حرصت وزارة التربية والتعليم على إشراك جميع المدارس الحكومية في الدراسة، وذلك وفق توجيهات مجلس التعليم والموارد البشرية.



كما كشفت الدراسة عن إحراز طلبتنا تحسناً لافتاً في النتائج الخاصة بالدراسة الدولية TIMSS2019 مقارنة بالدراسةTIMSS 2015 ، حيث تقدم طلبة الصف الرابع في مادة الرياضيات 29 درجة، وفي مادة العلوم 22 درجة، أما بالنسبة لطلبة الصف الثامن، فقد حققوا تطورا في مادة الرياضيات بواقع 8 درجات، بينما حصل انخفاض طفيف في مادة العلوم بواقع 4 درجات.



وتعد الدراسة الدولية TIMSS2019 دراسة عالمية دورية تجرى على مستوى الدول، لدراسة التوجهات العالمية في العلوم والرياضيات وتسمى (TIMSS) بحيث يتم في هذه الدراسة أداء اختبارات عالمية على عينة من طلاب وطالبات الصفين الرابع والثامن في الدول المشاركة في مادتي العلوم والرياضيات, وبناءً على نتائجها يتم تقييم النظام التعليمي في الدول المشاركة, إذ تهدف إلى التركيز على السياسات والنظم التعليمية، ودراسة فعالية المناهج المطبقة وطرائق تدريسها، والتطبيق العملي لها، وتقييم التحصيل وتوفير المعلومات لتحسين التعليم والتعلم ، وتتم تحت إشراف الهيئة الدوليَّة لتقييم التحصيل التربوي (IEA)



وتتميز دولة الإمارات بحرصها على تحقيق السبق في جميع المجالات العلمية والتربوية وتعد من إحدى الدول القلائل التي تشارك في معظم الاختبارات الدولية على مستوى العالم . تتمتع المشاركة في الاختبارات الدولية بالعديد من المزايا أهمها البيانات الدقيقة التي تعكس فعالية منظومة التعليم ونقاط القوة والتحسين للتطوير المستمر وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ مشاركتها الأولى في الدراسة عام 2011، تقدمًا ملحوظًا في أدائها في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم على مستوى كافة الصفوف والمجالات، مع تحسنٍ مُطرد في المعدل الوطني، وتعمل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشركاء، لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021 التي تنص على أن تكون دولة الإمارات ضمن أعلى 15 دولة في هذه الدراسة.

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