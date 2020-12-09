الامارات | "صحة أبوظبي" تعتمد "التجسير" لانتقال الأطباء المواطنين إلى ترخيص المستوى الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" تعتمد "التجسير" لانتقال الأطباء المواطنين إلى ترخيص المستوى الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، اعتماد برنامج التجسير للأطباء المواطنين في إمارة أبوظبي، والذي يمكنهم من الانتقال من ترخيص المستوى الثالث إلى ترخيص المستوى الثاني عند اجتياز جميع مراحل البرنامج، بما في ذلك التقييم والتدريب والاختبارات العملية الدورية والحصول على شهادة "التجسير".

ويهدف البرنامج إلى مواصلة الارتقاء بالكفاءات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية الذي يُعدّ من بين القطاعات الأكثر حيوية وعنصراً محورياً في تقدم ورفاه المجتمعات.

وكشفت دائرة الصحة - أبوظبي أن البرنامج متاح للأطباء المختصين وأطباء الأسنان المواطنين الحاصلين على ترخيص الدائرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولايزالون ضمن المستوى الثالث وفقاً لدليل المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية (PQR). وأكدت الدائرة أن باب التقديم للبرنامج سيكون مفتوحاً اعتباراً من 17 يناير 2021 حتى 1 يونيو 2021، حيث يتعين على المتقدمين إتمام المتطلبات في غضون 24 شهراً من تاريخ الحصول على الموافقة.

وقال وكيل دائرة الصحة أبوظبي، الدكتور جمال الكعبي: "تواصل دائرة الصحة أبوظبي حرصها على الارتقاء بالكوادر الوطنية وتعزيز الكفاءات والخبرات في القطاع الصحي بما يعود بالنفع على المجتمع ككل ويحقق رؤية أبوظبي مجتمع معافى. ويسعدنا الإعلان عن اعتماد دائرة الصحة أبوظبي لبرنامج "تجسير" للأطباء المواطنين في إمارة أبوظبي، حيث نتطلع إلى إتاحة الفرصة أمام الأطباء المواطنين المرخصين ضمن المستوى الثالث الانتقال إلى ترخيص المستوى الثاني".

ويعمل البرنامج على تقييم جملة من الجوانب المهنية والشخصية لدى الطبيب قبل منح شهادة التجسير، بما في ذلك المعرفة الطبية لدى المتقدمين، ومهارات رعاية المرضى والمهارات الإجرائية لديهم، التعلم القائم على الممارسة، والممارسة القائمة على النظام، والمهنية، ومهارات التواصل والتعامل.

وأضاف الكعبي: "أدعوا كل من تنطبق عليه الشروط لتقديم الطلبات واستكمال متطلبات التقديم، حيث ستقوم اللجنة المختصة بمراجعة الطلب وتحديد أي متطلبات إضافية، في حين سيحصل المتقدم بعد إتمام جميع المتطلبات والمدة الزمنية المحددة على شهادة "التجسير" التي تسمح له بالتقديم على تغيير مستوى الترخيص إلى المستوى الثاني للأطباء."

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