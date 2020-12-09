غلق باب المشاركة في "برنامج المنكوس"

تستعد لجنة تحكيم برنامج المنكوس بموسمه الثاني لبدء تقييم أعمال المشاركين المتقدمين للبرنامج الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي والمتخصص بلحن المنكوس أحد ألحان الشعر النبطي، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل التي استمرت حتى يوم السبت الموافق الخامس من ديسمبر الجاري.

وستختار لجنة تحكيم البرنامج - والمكونة من خبراء في مجال الشعر النبطي وألحانه وخصوصاً طارج المنكوس، والمكونة من الناقد والأكاديمي الدكتور حمود جلوي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في دولة الكويت، وشاعر النظم والمحاورة محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاعر النظم والمحاورة والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، - أفضل المشاركين من بين المُترشحين، وفق معايير فنية ونقدية دقيقة، منها جمالية الصوت وطريقة الأداء (إتقان اللحن)، واختيار اللحن، وطول النفس، ومدى إلمام المشترك بلحن المنكوس.

كما ستقوم اللجنة باختيار أفضل المشاركات وتقييم الأعمال المشاركة في أداء لحن المنكوس، وإجراء المقابلات عن بعد، وفق معايير وشروط محددة، وصولاً إلى اختيار القائمة النهائية الذين سيشاركون في الحلقتين التسجيليتين اللتين تسبقان الحلقات الثماني المباشرة و التي سيتنافس فيها 18 مؤدياً من نجوم لحن المنكوس، وصولاً إلى إعلان الفائز بلقب "فارس المنكوس"

يأتي إطلاق برنامج المنكوس بموسمه الثاني وفقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة الجميع في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا في الوقت السائد وضمن توجهات وأهداف لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وحرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية، إذ يعتبر المنكوس من الفنون الإماراتية والخليجية التراثية لغناء الشعر النبطي.

يهدف البرنامج إلى إعادة إحياء المنكوس ومد جسور التواصل بين الجيل القديم وجيل الشباب، والحفاظ على الموروث الإماراتي وتسجيله كمنصة ثقافية ثابتة ينطلق منها نحو العالمية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التواصل مع الجماهير الخليجية والعربية.

الجدير بالذكر أن لقب "فارس المنكوس" في الموسم الأول من برنامج المنكوس كان من نصيب حمدان المنصوري من الإمارات، بينما جاء بالمركز الثاني علي محمد آل شقيّر من السعودية، والفائز بالمركز الثالث ناصر الطويل من السعودية، وفي المركز الرابع هادي بن جابر المري من السعودية، وحل بالمركز الخامس سعد اليامي من السعودية، وجاء بالمركز السادس فيصل المري من السعودية.