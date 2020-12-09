"Captain Tsubasa: Dream Team" تحتفل بالذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم في 12/4

-("ايتوس واير")- أعلنت شركة KLab، الرائدة في مجال ألعاب الجوال على الانترنت، مرور ثلاث سنوات على انطلاق النسخة العالمية من لعبة " Captain Tsubasa: Dream Team".

واحياءً لهذا الإنجاز، سيتم إطلاق حملة الذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم بدءًا من يوم الجمعة الموافق للرابع من كانون الأول، في كل من النسخة اليابانية والعالمية.

حملة الذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم.

سوف يتلقى جميع اللاعبين مكافآت رائعة بمجرد تسجيل الدخول إلى اللعبة خلال فترة الفعالية وغيرها من الهدايا المتنوعة ومكافآت التسجيل. وتشمل بعض المكافآت: كرات الحظ، وكرات السوداء (SSR)، وبطاقات انتقال SR+ ، و بطاقات إعادة ضبط تجاوز الحد الأقصى، وغيرها الكثير.

كما يمكن أن يتلقى اللاعبون بطاقة عشر انتقالات كل يوم لمدى عشر أيام عند تسجيل الدخول كشكر كبير لهم خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة للانطلاق حول العالم.

ستحتوي الانتقالات على عشر خطوات، وسيتمكن اللاعبون من القيام ب 100 انتقال.

* تختلف العناصر حسب عدد الأيام التي يقوم فيها اللاعب بتسجيل الدخول

سيتمكن اللاعبون أيضاً من الحصول على مكافآت رائعة من خلال المشاركة في مهمات الحدث، والمهمات اليومية، وغيرها الكثير.

كما وسيتم عقد حدث الاحتفال بالذكرى الثالثة للانطلاق حول العالم تحت عنوان "قسم العالم! الجيل الذهبي المتضامن"، حيث سيتمكن اللاعبين من استبدال ميداليات التضامن بعناصر رائعة كنسخ المحدودة من اللاعبين، وبطاقات إعادة ضبط تجاوز الحد الأقصى، وغيرها.

ويمكن للاعبين حول العالم أيضاً القيام بالمهمات العالمية سوياً (https://www.tsubasa-dreamteam.com/ar/news/dream-m1/)، للحصول على كرات الحظ، وبطاقات الانتقال SR+، وغيرها من الجوائز الرائعة.

انتقال الذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم.

سيحتوي انتقالبالذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم الظهور الأول لروبيرتو كارولوس (مدريد بلانكو)، وبلوينو (مدريد بلانكو)، ريفول (كتالونيا)، وجوزيف غرانديوس (كتالونيا) كلاعبين جدد في اللعبة.

كما من المؤكد الحصول في هذا الانتقال لاعب واحد SSR في الخطوة السابعة والذي ستكون مهارته الخاصة الأساسية من المستوى 10.

وسيكون هناك أيضاً "انتقال جوائز الأحلام" في احتفال الذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم، بالإضافة إلى "الانتقال الاندماجي"، كما وسيتم تجديد متجر تبادل كرات الحظ.

سيتم في هذا التحديث إطلاق الزي الرسمي لكل من تركيا وإندونيسيا لكرة القدم للمرة الأولى، فلاتضيعوا الفرصة في الحصول عليهم!

للمزيد من المعلومات حول احتفال الذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم، نرجو زيارة الموقع الرسمي والإعلانات الموجودة داخل اللعبة.

نبذة عن كابتن تسوباسا:

قام السيد يوشي تاكاهاشي بابتكار شخصية كابتن تسوباسا، وهي سلسلة مانجا يابانية تتناول موضوع رياضة كرة القدم. وقد نمت هذه السلسلة، منذ عرض المسلسل لأول مرة في مختارات المانجا الشهيرة لشويشا Weekly Shonen Jump في عام 1981، لتصبح أسطورة ألهمت وأسعدت، على مدى عقود، عددًا لا يحصى من مشجعي كرة القدم حول العالم.

وقد استمرت القصة في التطور، حتى بعد نهاية الجزء الأول من السلسلة، مع ابتكار أعمال جديدة تسلط الضوء على نمو وتطور الشخصية الرئيسية "كابتن تسوباسا". واستمرت شعبية المسلسل في الازدهار، حيث توقف نشر سلسلة الكابتن تسوباسا في مختارات Grand Jump التابعة لشركة شوئيشا للمانجا في عام 2019، وبدأ عام 2020 نشر إصدار خاص باسم مجلة كابتن تسوباسا.

وتمكنت السلسلة من بيع أكثر من 70 مليون مجلد في اليابان فقط، وامتدت شعبيتها إلى مدى كبير، حيث تمت ترجمتها إلى عشرين لغة ونشرها حول جميع أنحاء العالم، كما حصدت الكثير من المعجبين وكسبت قلوب عشاق كرة القدم حول العالم.

نظرة عامة على Captain Tsubasa: Dream Team

العنوان: Captain Tsubasa: Dream Team

أنظمة التشغيل المدعومة: أندرويد 4.4+ ، IOS 9.0+

*غير متوفرة على بعض الأجهزة.

النوع: لعبة محاكاة كرة القدم التنافسية.

تاريخ الإصدار: 13 يونيو 2017.

السعر: مجاني للعب (تتوفر عمليات شراء داخل التطبيق).

المناطق المدعومة: عالمية (باستثناء اليابان والبر الرئيسي للصين، وكوريا الجنوبية).

اللغات المدعومة: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية، العربية، البرتغالية، البرازيلية والتايلاندية.

الموقع الرسمي: https://www.tsubasa-dreamteam.com/ar/

حساب Twitter الرسمي: @tsubasaDT_ar

صفحة Facebook الرسمية: https://www.facebook.com/tsubasaDTar

قناة YouTube الرسمية: https://www.youtube.com/channel/UCTgOPO7kIQ35YzB7SBIQoWQ/

حقوق النشر: © Yoichi Takahashi / SHUEISHA

© Yoichi Takahashi / SHUEISHA / TV TOKYO / ENOKIFILM © KLabGames

حمل هنا!

https://itunes.apple.com/app/id1293738123

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klab.captain283.global



نبذة عن شركة KLab للألعاب

هي شركة رائدة في مجال ألعاب الجوال على الإنترنت. تأسست في عام 2000 ومقرها في طوكيو اليابان، وهي مدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو. تصنف بشكل مستمر كواحدة من أفضل 52 شركة متخصصة في إصدار الألعاب في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. كما تستمر شركة KLab في النمو بوتيرة سريعة مع التركيز على الجودة وتقديم الألعاب المبتكرة. كذلك تعمل على التوسع إلى ما بعد السوق الياباني من خلال مكتبها في شنغهاي