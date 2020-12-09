محمد بن زايد: آبي أحمد صانع الأمل في إثيوبيا وزارع الحب في شعبه

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن آبي أحمد رئيس الوزراء في جمهورية إثيوبيا، صانع الأمل في بلده وزارع الحب في شعبه. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تعليق عبر حساب سموه في «إنستغرام» ضمنه صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، وهو يحيي شعب بلاده: «أخي آبي أحمد.. صانع الأمل في بلده وزارع الحب في شعبه».

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