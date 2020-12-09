سفير الحريات الدينية الأميركي يشيد بجهود الإمارات ومبادراتها لتعزيز السلم

سيف اليزيد - أبوظبي (وام ) أشاد السفير سام براون باك سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية بجهود دولة الإمارات ومبادراتها لتعزيز السلم والتفاهم والاحترام المتبادل عبر مختلف المجتمعات الدينية حول العالم .

وقال باك في كلمة له خلال الدورة السابعة لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة :« إنه يتابع أعمال المنتدى وجهوده بالتعاون مع شركائه في السنوات القليلة الماضية ممن يسعون لتحقيق أهداف وغايات نبيلة على أرض الواقع».

وأضاف :« لقد بات العالم أكثر اتحاداً بفضل جهود المنتدى الذي يلخص موضوعه بدقة العمل الذي ينتظرنا جميعاً عبر تركيزه على القيم الإنسانية في عالم ما بعد كورونا و إحياء الفضائل في أوقات الأزمات».

وثمّن نجاح القائمين على المنتدى في الجمع بين القيادات الدينية والمسؤولين الحكوميين وخبراء المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في تطوير عدد من مشاريعنا المشتركة واسعة التنوع والتي تصب جميعها على تعزيز السلم، منوهاً إلى جهود المنتدى لمعالجة أصعب قضايا العصر بأبلغ درجات الصبر و التعاطف .. فمن إعلان مراكش إلى حلف الفضول حشد المنتدى علماء العالم وقياداته لمعالجة قضايا تتراوح بين حماية الأقليات الدينية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة وضمان التعاضد ما بين مختلف المجتمعات في سياق المواجهة الجماعية لجائحة كورونا».

وأشار براون باك إلى إطلاق «مبادرة العائلة الإبراهيمية» في روما خلال يناير الماضي والتي جمعت القيادات الدينية من أجل تعزيز السلام و الاحترام المتبادل بينهم.

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