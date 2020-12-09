رئيس بوركينا فاسو يثمن دور «المجلس العالمي للتسامح»

سيف اليزيد - واغادوغو (وام)

استقبل رئيس جمهورية بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في العاصمة واغادوغو، بحضور ألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو.

وهنأ الجروان فخامة الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبوركينا فاسو، واستعرض معاليه جهود المجلس في نشر قيم السلام والتعايش حول العالم، مؤكداً أن المجلس يعمل من أجل توحيد الجهود الدولية كافة بهدف نشر التسامح والسلام، كما يعمل من خلال برلمانه الدولي وجمعيته العمومية مع مختلف البرلمانات الوطنية والإقليمية، ومع الهيئات والمؤسسات التي تؤمن بأهمية التسامح كأداة لزرع السلام. ومن جانبه، أشاد الرئيس روش مارك كريستيان كابوري بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام الحثيثة في نشر التسامح والسلام حول العالم، والدور الكبير الذي يقدمه في حشد الجهود لرفع قيم التسامح والسلام بين كافة الشعوب، مرحباً بفتح مكتب المجلس العالمي للتسامح والسلام في غرب أفريقيا. وأكد أن بوركينا فاسو داعمة لمثل هذه القيم النبيلة، وأن شعبها يحب السلام والتسامح، وتعيش فيه كل المكونات الوطنية بسلام.

وشدد الجانبان على ضرورة محاصرة الإرهاب والجماعات التفكيرية التي تنتشر في بعض الأماكن والتي تمولها قوى ظلامية.

ولفت الجروان إلى أن المجلس يعمل بقوة على نشر قيم التسامح والسلام لتأمين مستقبل آمن وأكثر سلاماً للأجيال، مشيداً بدعم بوركينا فاسو وقيادتها للقيم الإنسانية والتسامح والسلام.

وعقد الجروان اجتماعاً مع وزير الخارجية ألفا باري، جرى خلاله التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك في دعم مساعي نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.