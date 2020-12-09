50 مواطناًً إلى «كارفور الإمارات»

سيف اليزيد - دبي (وام) وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين اتفاقية تعاون مع «كارفور الإمارات» لدى «ماجد الفطيم للتجزئة» لتطوير المواهب الإماراتية المحلية. وتضمن الاتفاقية انضمام نحو 50 إماراتياً إلى صفوف كارفور الإمارات بعد تدريبهم في وقتٍ سابق في كارفور. وقع الاتفاقية كل من ناصر عبدالله بن خرباش، وكيل الوزارة لشؤون التوطين وفيليب بجييون، مدير «كارفور الإمارات» لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، بحضور فرق عمل كلا الطرفين.

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