«الوطني» يناقش سياسة «الإشراف على المدارس»

سيف اليزيد - خلفان النقبي (أبوظبي)

أشار تقرير المجلس الوطني الاتحادي في موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس» الذي ناقشه أمس، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدت برئاسة معالي صقر غباش، إلى أن نسبة التوطين في المدارس الخاصة وصلت في العام الماضي 2019 إلى أقل من 1% (0.3%) في حين شكل المواطنون ما نسبته 45% في القطاع الحكومي، الأمر الذي أثر سلباً على عدم تحقيق المستهدفات الوطنية في شأن رفع نسبة التوطين.

وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى عدد من الأسباب تضمنت غياب الحوافز والامتيازات المالية، وضعف التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي في شأن تأهيل كوادر تدريسية مواطنة متخصصة تلبي احتياجات مدارس الدولة، حيث بلغ إجمالي خريجي الكادر التدريسي المواطن 472 في عام «2018 - 2019» من إجمالي عدد المدرسين العاملين البالغ 21 ألفاً و153 معلماً في المدارس الحكومية.

وشملت الأسباب استقطاب المدارس الخاصة لكوادر تدريسية من الخارج على الرغم من وجود قوائم انتظار طويلة للخريجين المواطنين في مختلف التخصصات المطلوبة.

صقر غباش خلال ترؤسه جلسة المجلس الوطني أمس

وحدد تقرير المجلس الوطني الاتحادي في موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس» 9 تحديات رئيسة تواجه عملية تطوير جودة التعليم في القطاع العام والخاص وهي كثافة المناهج الدراسية وتراكم المعرفة وعدم سلامة الخطط الزمنية التي أثرت على وجود مخرجات التعليم، وأضعفت دافعية المتعلم والمعلم، وعدم ملاءمة أيام التمدرس وفترة الإجازات الفصلية المعتمدة مع بيئة ومناخ الدولة عن غيرها من الدول المتقدمة في جودة التعليم، مما أدى إلى امتداد العام الدراس إلى فصل الصيف، وعدم مواءمة مخرجات التعليم العام مع شروط ومتطلبات القبول الجامعي مما ترتب عليه تراجع عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية خلال الأعوام (2017 - 2018 - 2019). وتضمنت التحديات عدم توافق متطلبات المنهج التعليمي الحالي مع متطلبات نظام التعليم «عن بعد» والفئات العمرية للطلبة وكثافة الواجبات المنزلية، وعدم ثبات عدد الحصص الأسبوعية «الخطة الدراسية» للغة العربية وضعف التركيز على المهارات الأساسية في جميع مراحلها أدى إلى انخفاض مؤشر نسبة الطلبة بمهارات عالية في اللغة العربية وفق الاختبارات الوطنية من 68% في عام 2017 إلى 48% في عام 2018، بالإضافة على عدم وجود قانون يلزم المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية، وضعف خدمات الرعاية الصحية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم تهيئة البيئة لأصحاب الهمم والذين بلغ عددهم 14 ألفاً و169 طالباً وطالبة في السنة الدراسية 2018 - 2019.

تغيير المناهج

وشملت التحديات القيام بالتغيير السريع والمستمر للمناهج التعليمية دون إعطاء الوقت الكافي لوضع المؤشرات اللازمة لقياس جودة وفاعلية تلك المناهج ومخرجاتها، وعدم جودة البيئة التحتية للمبنى المدرسي لبعض المدارس أدى إلى عدم قدرتها على مواجهة الظروف المناخية مثل الأمطار الشديدة، وانخفاض نتائج الطلبة في الاختبارات الدولية «TIMSS-PISA» أدى إلى عدم تحقيق طموح الدولة في مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، وضعف التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المعنية لتحفيز المستثمرين المواطنين على الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص. وبين التقرير وجود 7 تحديات أخرى، تواجه جهود استقطاب الكوادر التدريسية، تتمثل في عدم ملاءمة معظم الدورات التدريبية مع احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية، وضعف كفاءة بعض مقدمي الدورات التدريبية، وعدم وجود آلية واضحة في سرعة توفير عمل للكادر التدريسي الاحتياطي، وعدم توطين مهنة مساعد معلم رياض الأطفال على الرغم من وجود عدد من الخريجين حملة شهادات الدبلوم والتعليم، وغياب الحوافز والامتيازات المالية، وضعف التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، واستقطاب كوادر من خارج الدولة.

الحصص الدراسية

وتبنى المجلس «19» توصية قرر إعادتها إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لإعادة صياغتها، طالب فيها بتعديل نصاب الحصص الدراسية وسلم الترقيات الوظيفية والحوافز المالية للكادر التدريسي في المدارس الحكومية، ودراسة وإصدار قانون لاعتماد وتطبيق معايير واشتراطات للدراسة «عن بعد» حتى يكون خياراً جاهزاً للتطبيق، ورفع نسب التوطين في المدارس الحكومية والخاصة، وتسريع إجراءات تكليف الكادر التدريسي الاحتياطي المواطن وتعيينه بدوام كامل.

كما طالب بتبني الطلبة الراغبين بدخول كليات التربية من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2010 في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي «برنامج مسار»، وضرورة اشتراط نظام التتبع المسبق على الشهادات والتصديق عليها من سفارات الدولة في الخارج لجميع المعلمين غير المواطنين المتقدمين للعمل بالدولة، وإلزامية إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك للمتقدم من دولته.

وطالب المجلس بضرورة تفعيل الاشتراكات في الباقات الشهرية المخفضة للإنترنت خاصة لمن لديهم عدد من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة، والعمل على تأمين المنصات التعليمية الإلكترونية من الاختراقات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وزيادة عدد البرامج التي تعنى باللغة العربية في المدارس الحكومية، وإلزام المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها.

نورة الكعبي

دراسة تفصيلية

وجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أن الوزارة أجرت دراسة تفصيلية للوقوف على وضع القطاع الثقافي بالدولة، انتهت خلالها إلى وجود عدد من التحديات، أبرزها: وجود ازدواجية في عمل الوزارة والجهات الثقافية في مختلف إمارات الدولة، ومن ثم تم وضع خريطة طريق موحدة للتعامل مع أهم الأحداث والفعاليات الثقافية في الدولة.

وأشارت معاليها في ردها على سؤال موجه من العضو أحمد عبدالله الشحي، حول «إيقاف الورش والمهرجانات الثقافية والمسابقات التراثية»، إلى نجاح الوزارة خلال الفترة الأخيرة في توظيف التقنيات الحديثة لضمان استمرار الفعاليات الثقافية والتراثية على مستوى الدولة مع بدء جائحة «كوفيد- 19»، حيث تمكنت من تنظيم فعاليات شهدت مشاركة واسعة من الشباب، تجاوزت 43 ألف مشارك.

وبينت معاليها في ردها على اقتراح خلص به أثناء مناقشة سؤال تقدم به ناصر محمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول إمكانية تأسيس جمعية رسمية لدعم ومساعدة أصحاب المتاحف الخاصة في الدولة، بأن الوزارة ستعكف على طرح هذا الاقتراح ومناقشة إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

ونوهت معالي نورة الكعبي بأن القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2017 في شأن الآثار، تضمن عدداً من المحظورات والتي شملت منع التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بموافقة من السلطة المختصّة، موضحة أنه إذا أراد مالك أحد الآثار المسجّلة التصرّف فيه، وجب عليه عرضه على السلطة المختصّة لامتلاكه وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرّف فيه إلى مواطن آخر مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من تاريخ التصرّف فيه، لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقاً لتشريعاتها النافذة، دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل.

ولفتت معاليها إلى أن تنظيم المتاحف الخاصة يعود للسلطات المحلية في الإمارات وفق قوانين خاصة تصدرها هذه الجهات لتنظيم عمل المتاحف، مضيفة بأنه يتم العمل في الوقت الحالي على دراسة وضع الخطط التحسينية لاستفادة الدولة من الانضمام إلى المؤسسات الدولية المعنية، كما صادقت الدولة على عدد من الاتفاقيات الدولية للحفاظ على التراث.

مجمعات متكاملة

دعا المجلس إلى تسريع بناء المجمعات المدرسية المتكاملة على مستوى الدولة، والقادرة على مواجهة الظروف المناخية المختلفة، وبما يحافظ على أصحاب الهمم، وإعداد دليل رعاية صحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية، تلتزم به كل مدارس الدولة للتعامل مع الأخطار الصحية التي تواجه الطلبة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.

وطالب المجلس بتفعيل الدور الرقابي في الوزارة على مؤسسات التعليم العام والمدارس الخاصة، لمراقبة ارتفاع الرسوم الدراسية، وتشجيع ومنح المستثمرين المواطنين امتيازات للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، وإعادة النظر في تطبيق البنود الواردة في اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة والمتعلقة بمعالجة التنمر، والحد من انتشار الظواهر السلبية بين الطلبة، وضرورة تفعيل دليل الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة الإماراتية، وأهمية تفعيل التواصل الشفاف والمباشر بين الوزارة ووسائل الإعلام ومختلف شرائح المجتمع، ووضع بروتوكول موحد بشأن الإجراءات الاحترازية للتعامل السليم داخل مدارس الدولة في ظل انتشار الجائحة والحالات الطارئة.

حسين الحمادي

الإجراءات التحفيزية

وجهت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي سؤالاً إلى معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، حول الإجراءات التحفيزية المتبعة في مؤسسات التعليم العالي لجذب الكفاءات المواطنة لمهنة التعليم والمحافظة عليهم، حيث أكد معاليه أن الجامعات مستقلة ولها معايير في اختيار الكفاءات وليس للوزارة دور في دعم التوظيف لوجود جهات مسؤولة عن هذا الموضوع. ونوه معاليه بأن ما تطالب به العضو من رفع نسب التوطين والرواتب والعلاوة وغير ذلك يعد من صلاحية الجامعات، موضحاً أنه سيعمل على نقل هذه المقترحات إلى المعنيين، مضيفاً أن منظومة التعليم والمزايا والوزارة تدعم بشكل كبير تأهيل المواطنين في الماجستير والدكتوراه وهناك تجربة متميزة في جامعة الإمارات في هذا الشأن. ووجهت صابرين حسن اليماحي سؤالاً إلى معالي وزير التربية والتعليم حول معاناة الطلاب من عدم المقدرة على اجتياز اختبارات (امسات، آيلتس)، وبالتالي يتعذر عليهم الالتحاق بالجامعات والكليات الحكومية. ورد معالي حسين الحمادي: تمت مناقشة منظومة اختبارات «امسات»، وهي مجانية لجميع المواطنين والمقيمين، موضحاً بأن الاختبار يمثل مهارات متكاملة واختبار «امسات» يغطي العديد من المواد حتى تكون مقياساً مناسباً للجامعات في اختيار الطلبة.

صابرين اليماحي

وعقبت صابرين حسن اليماحي قائلة: من المعلوم أن الدولة تحث جميع المواطنين على العلم والتعليم، وتجاوز الاهتمام في هذا الشأن بأن خصصت الدولة إجازات دراسية وبعثات دراسية ممولة من قبل الحكومة بهدف تذليل الصعاب لإكمال المواطنين دراستهم العليا، ولكن نحن نعيش واقع مختلف أن طموح الطلبة يتبدد نتيجة هذه الاختبارات، لتكون هي الفاصل لتحديد مستقبل الطلبة، متسائلة ما فائدة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس عندما لا يتمكن الطالب من دخول الجامعات بسبب اختبار «امسات». وأشارت إلى وجود طلبة حصلوا على نسبة 90% وبسبب هذه الاختبارات الآن يجلسون في بيوتهم، مشيرة إلى أنه لا نختلف على أهمية تعلم اللغة الإنجليزية، ولكن لا يمكن أن تكون اللغة هي السبب في حرمان الطلبة من القبول في الجامعات.

ورد معالي حسين الحمادي، مؤكداً أن الدولة خصصت كرسياً جامعياً لكل طالب إكمل الثانوية العامة، ولا يوجد طالب حرم من دخول التعليم العالي، مبيناً أن عدم إكمال بعضهم لدراستهم الجامعية جاء بناء على اختيارهم الشخصي ودون تدخل من الوزارة. وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة اطلع المجلس على رسالتين بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين حول «تنظيم العمل التطوعي»، و«سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي».