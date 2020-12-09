الامارات | «حمدان الطبية» تحتفي بـ 10 أطباء وباحثين على واجهة برج خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن «حمدان الطبية» تحتفي بـ 10 أطباء وباحثين على واجهة برج خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعلن جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، مساء اليوم، أسماء الأطباء والباحثين الفائزين بالدورة الحادية عشرة (2019-2020). ويقام حفل الجوائز افتراضياً، عبر المنصات الإلكترونية للجائزة، ويبث متلفزاً الساعة السابعة مساء، عبر قناة سما دبي، فيما اختارت اللجنة المنظمة للجائزة إعلان أسماء الفائزين على واجهة برج خليفة، تقديراً للعلماء والأطباء الحاصلين على الجائزة.

يقام الحفل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الجائزة، حيث اعتمد سموه أسماء 10 فائزين بجوائز الدورة الحالية، التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية محوراً رئيساً لها، بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع توجهات الإمارات وخططها الاستراتيجية، ولمواكبة كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

واعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أسماء الفائزين بالجوائز العالمية، وجوائز العالم العربي، وجوائز دولة الإمارات، مشيداً سموه بالشفافية والحيادية في اختيارهم، اللتين تعدان نتاجاً لجهود كبيرة بذلها أعضاء اللجان العلمية للجائزة وأمانتها العامة، ومجلس الأمناء، طوال العامين الماضيين.

وأكد المدير التنفيذي للجائزة، عبدالله بن سوقات، حرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على إقامة حفل ختام الدورة الحالية دون تأجيل، رغم الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا»، تكريماً للأطباء والعلماء الفائزين، وتقديراً لجهودهم في خدمة العلوم والمجالات الطبية.

وثمن بن سوقات الدعم الكبير لسمو راعي الجائزة للقطاع الصحي بشكل عام، وجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية بشكل خاص، لدورها في دعم العلوم الطبية محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى حرص سموه على دعم جميع الفعاليات العلمية، التي تهدف إلى الارتقاء بمجال البحث العلمي محلياً وعالمياً، وتوجيهه بتعزيز التعليم الطبي المستمر بهدف إكساب الأطباء المواطنين والمشاركين في المؤتمرات الطبية الخبرات العالمية لرفع مستوياتهم العلمية والعملية.

وأعرب عن شكره لوزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية، عبدالرحمن العويس، لمتابعته ودعمه المستمرين لأنشطة الجائزة، كما شكر وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، على توجيهاته في العمل المباشر مع اللجنة العلمية.

وذكر بن سوقات، في لقاء مع الصحافيين أمس، أن الحفل سيقام افتراضياً، تماشياً مع استراتيجية الدولة في الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن قيمة الجوائز تبلغ مليونين و800 ألف درهم، وسيتم خلال الحفل إعلان الفائزين بفئاتها الثلاث: العالمية والعربية والمحلية.

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