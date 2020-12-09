الامارات | فتح باب التسجيل في المخيم الشتوي لـ «مستكشف الفضاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في المخيم الشتوي لـ «مستكشف الفضاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل في مخيم «مستكشف الفضاء» الشتوي، الذي سيعقد «افتراضياً» من 20 إلى 23 ديسمبر الجاري، للطلبة من عمر 11 إلى 14 عاماً، بهدف إكسابهم مهارات علمية وعملية في قطاع الفضاء.

ويأتي تنظيم المخيم التعليمي ضمن مبادرات مركز محمد بن راشد للفضاء، لدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، وبناء جيل قادر على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنياتها، بهدف تطوير حلول مختلفة لتحديات المستقبل.

ويعدّ المخيم جزءاً من المبادرات التوعوية للمركز، حيث سينخرط المشاركون في ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تزويد الطلاب بتجربة استثنائية وفريدة لاستكشاف الفضاء، تتضمن أنشطة تعليمية وتثقيفية وورش عمل، يقدمها خبراء ومختصون في علوم الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء عن علوم الكواكب، ومهام رائد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، ورحلات الفضاء المأهولة، وعلوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وكيفية رسم خرائط المريخ والكواكب، وأسئلة وأجوبة حول المريخ مقابل الأرض، وغيرها من الموضوعات الشائقة المتعلقة بمجال علوم الفضاء.

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