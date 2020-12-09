الامارات | «طرق دبي» تتيح لركاب «فيري» اصطحاب وسائل التنقل المرن

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تتيح لركاب «فيري» اصطحاب وسائل التنقل المرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، مبادرة تتيح بموجبها لركاب الفيري اصطحاب وسائل تنقلهم المرنة مثل الدراجات الهوائية والسكوتر، في خطوة تهدف إلى إسعاد ركاب «فيري دبي» ورفع مستوى رضاهم من خلال تقديم خدمات أكثر، لتحقيق التكامل بين شبكة التنقل المرن القائمة حالياً وبين شبكة النقل البحري.

وأوضح مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة محمد أبوبكر الهاشمي: «سيكون العدد المسموح به من الدراجات الهوائية أو السكوتر ثمانية على متن (فيري دبي) مشمولة بالتذكرة المقطوعة، تشجيعاً لركاب الفيري على الاستفادة من هذه المبادرة المقدمة والتقليل من الاعتماد على المركبات الخاصة».

وأشار إلى أنه تم استغلال المساحة الخلفية المفتوحة لفيري دبي لوضع وسائل النقل المرن بصورة آمنة تماماً، ومن دون التأثير على حركة صعود ونزول الركاب.

وأضاف مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «لقد تم استغلال البنية التحتية لشبكة التنقل المرن القائمة في بإمارة دبي وربطها بخطوط فيري دبي للنقل البحري، التي تتيح لمستخدمي خدمات الفيري التنقل من منطقة إلى أخرى في الإمارة مع وسائل التنقل الفردية مثل الدراجات الهوائية والسكوتر، ما يحقق مرونة أكثر لهم وسهولة للوصول إلى وجهاتهم النهائية أو الوصول إلى الأماكن والمناطق التي تضم المسارات المخصصة لأنشطتهم اليومية، ومن دون الاعتماد على المركبات الخاصة للوصول إلى تلك الوجهات».

• ربط شبكة التنقل المرن بخطوط فيري دبي للنقل البحري.

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