شرطة أبوظبي تعرض نظام Ghost خلال «جيتكس»

سيف اليزيد - دبي (وام) - عرضت شرطة أبوظبي نظام Ghost للتنبؤ بأعداد زوار مراكز الخدمة، بما يعزز من خدمة الجمهور بالشكل المناسب، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن مشاركتها ضمن جناح حكومة أبوظبي معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، بمركز دبي التجاري العالمي.

وأوضح المقدم الدكتور أحمد سليمان الظاهري رئيس قسم الذكاء الاصطناعي أن نظام Ghost يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بأعداد المكالمات الواردة بمراكز القيادة والتحكم في إمارة أبوظبي التابعة لإدارة العمليات، ويعمل على تصنيف البلاغات المتنبأ بها إلى بلاغات ذات طابع مروري، وجنائي، وطلبات مركبات الإسعاف، وغيرها من البلاغات.كما يتنبأ النظام بأعداد هذه المكالمات لكل ساعة خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وأشار إلى أن النظام يقوم بالتنبؤ بأعداد الجرائم وأنواعها التي يتوقع حدوثها ضمن نطاقات جغرافية محددة، وذلك لتسريع عمليات الاستجابة للبلاغات والحوادث الأمنية.

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