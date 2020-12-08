30 من أساتذة جامعة الشارقة ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيراً

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) - أظهرت نتائج تصنيف جامعة ستانفورد الأميركية، والتي تم إعلانها مؤخراً، عن انضمام (30) من العلماء من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الشارقة، إلى قائمة أفضل 2% من العلماء والباحثين التي تحظى أبحاثهم العلمية بأعلى نسبة من الإشارات والاستشهادات المرجعية على المستوى العالمي للعام 2019.

أعلن ذلك الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، مضيفاً : أن ثلاثة من بين هؤلاء العلماء تم تصنيفهم ضمن قائمة أفضل 100 عالم في خبراتهم العلمية والأكاديمية، وأضاف بأنه تم أيضا اختيار تسعة منهم ضمن قائمة الأكثر تأثيراً في خبراتهم العلمية في مجال تخصصهم.

ومن الجدير بالذكر أن عدداً من هؤلاء العلماء كان قد انضم للعمل بجامعة الشارقة مؤخراً، حيث تجرى عملية الاختيار ضمن هذا التصنيف على مجمل الإنتاج العلمي والبحثي للباحث.

كما أكد مدير الجامعة، أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لما حققته الجامعة من تقدم على المستوى الدولي خلال هذا العام، بدعم وتوجيه وتحقيقاً لرؤية رئيس الجامعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك طبقاً لأحدث النتائج التي أعلنتها مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2020، والمتعلقة بالتصنيف العالمي للجامعات، حيث تقدمت مرتبة الجامعة إلى المرتبة: (658) عالمياً محققة بذلك تقدما بأكثر من 100 رتبة في فئة (601 - 800) لأفضل جامعة في العالم، والأولى على مستوى جامعات الدولة في تخصص علوم الحاسوب، والثانية في الهندسة والطب، والأولى للسنة الرابعة في برامج الاستدامة.

وتؤكد النتائج أيضاً أن جامعة الشارقة تعمل وفق خطتها الخمسية الاستراتيجية على استقطاب العلماء والباحثين ذوي الخبرات الأكاديمية والعلمية والمشهود لهم بالكفاءة البحثية في مجال تخصصهم بشهادة المنظمات العالمية المختصة.

وتظهر نتائج ذلك التصنيف أيضاً مدى التنوع في التخصصات الأكاديمية والعلمية لكل منهم ما بين تخصصات الحوسبة والمعلوماتية، والهندسية والتكنولوجيا، والعلوم التطبيقية والطبيعية، والعلوم الصحية والطبية، وإدارة الأعمال وهي ذات التخصصات التي حققت جامعة الشارقة فيها تقدما على المستوى العالمي خلال تصنيف التايمز لهذا العام. ولتعزز بذلك مكانتها ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.