برج خليفة يحتفي بالفائزين بجوائز «حمدان الطبية»

سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي) - تعلن جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، مساء غد الأربعاء، أسماء الأطباء والباحثين الفائزين بالدورة الحادية عشرة (2019-2020).

يقام حفل الجوائز افتراضياً عبر المنصات الإلكترونية للجائزة، ويبث متلفزاً الساعة السابعة مساءً عبر قناة سما دبي، فيما اختارت اللجنة المنظمة للجائزة إعلان أسماء الفائزين على واجهة برج خليفة، لأول مرة في تاريخها، ليكون أحد وسائل الجائزة في تقدير جهود وابتكارات العلماء والأطباء الحاصلين على الجوائز.

ويقام الحفل تحت رعاية، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي جائزة حمدان الطبية، حيث اعتمد سموه أسماء 10 فائزين بجوائز الدورة الحالية، والتي تتخذ من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، محوراً رئيساً لها، بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية، ولمواكبة كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.





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