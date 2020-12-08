«استشاري الشارقة» يناقش سياسة «الشارقة للإذاعة والتلفزيون»

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد) يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته السادسة الخميس المقبل، وذلك ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، وتقام الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

يناقش المجلس سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

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